Konto na PUE ZUS ma już ponad 7 mln osób

Czerwiec 15, 2021

źródło: ZUS źródło: ZUS

ZUS zachęca do zakładania swojego profilu na swojej Platformie Usług Elektronicznych. Jego założenie jest niezbędne do tego, aby skorzystać z bonu turystycznego.

Jak dotąd Polacy aktywowali ok. 1,8 mln bonów na kwotę blisko 500 mln złotych.

– W województwie podlaskim dokonano płatności bonami na kwotę 10 mln złotych. Jak dotąd mieszkańcy naszego regionu spośród 112 tys. przygotowanych bonów turystycznych, aktywowali przeszło 40 tys. (36 proc.). Na aktywację czeka jeszcze 71 tys. bonów. Jedynie 8 tys. bonów zostało wykorzystanych w 100 proc. – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik podlaskiego ZUS.

Bon jest ważny do 31 marca 2022 roku i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Za jego pomocą można płacić m.in. za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie kraju.

Jak dotąd swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS założyło już ponad 7 mln osób. Platforma w prosty sposób umożliwia dostęp do szeregu usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

– Platforma Usług Elektronicznych skierowana jest między innymi do osób ubezpieczonych – na przykład pracowników, zleceniobiorców, jak również płatników składek, czyli pracodawców, oraz osób, które prowadzą działalność pozarolniczą. Korzystać z niej mogą także świadczeniobiorcy, to znaczy emeryci i renciści. Jest to także narzędzie, które w znacznym stopniu wykorzystują lekarze – dodaje Krupicka.

Założenie profilu trwa kilka minut. Na stronie internetowej ZUS-u można znaleźć szczegółowe informacje w jaki sposób to zrobić.

Aby założyć profil należy się zarejestrować i potwierdzić swoją tożsamość. Potwierdzenia tożsamości można dokonać m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej lub osobiście w każdej placówce ZUS. (mt)