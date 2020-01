Konkursy z nagrodami na dobry początek. „Nowy Rok z Książnicą Podlaską”

Styczeń 2, 2020

„Nowy Rok z Książnicą Podlaską”. Po raz trzeci biblioteka organizuje akcję, w której zarówno na nowych, jak i stałych czytelników czekają konkursy oraz upominki.

Na początek, 30 pierwszych nowych użytkowników, którzy zarejestrują się w Wypożyczalni Głównej otrzyma Wyprawki Czytelnicze są to; torby płócienne, gadżety oraz publikacje wydane przez Książnicę Podlaską. Każdy ma również szansę zostać Czytelnikiem Dnia, Tygodnia lub Miesiąca! Żeby być tym pierwszym wystarczy jako setna osoba wypożyczyć książkę w danym dniu. Aby zostać czytelnikiem tygodnia należy odpowiedzieć na pytanie związane z Książnicą Podlaską. Natomiast czytelnikiem miesiąca zostanie osoba, która wypożyczy najwięcej książek w siedzibie głównej.

– To już właściwie tradycja – początek roku jest w Książnicy Podlaskiej czasem nagradzania naszych stałych użytkowników, ale i zachęcenia nowych, by odwiedzili naszą instytucję i sięgnęli po książkę – mówi Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – „Nowy Rok z Książnicą Podlaską” to jedna z wielu organizowanych przez nas akcji, mających na celu promocję czytelnictwa oraz biblioteki, jako miejsca otwartego, przyjaznego Czytelnikom, gdzie każdy może znaleźć lekturę dla siebie.

Zabawa potrwa od 7 do 31 stycznia. (ea/mc)