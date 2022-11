Konkurs ze znajomości j. angielskiego w informatyce w ZSE w Białymstoku

Listopad 24, 2022

Laureaci konkursu IT in English, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Laureaci konkursu IT in English, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Kilkudziesięcioro uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego wzięło udział w XIII międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego ‚IT in ENGLISH – Technologia informacyjna w języku angielskim” zorganizowanym przez Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Konkurs objęła patronatem honorowym dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

– To konkurs, który sprawdza wiedzę uczniów z zakresu IT, ale w języku angielskim – mówi Aneta Wołejko, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. – Pytania są różne – dotyczą programowania, i hardware, i software, mamy też trochę pytań z grafiki, z historii internetu – zakres jest bardzo obszerny. Informatyk musi znać podstawy programowania, elementy grafiki. I wszystko w języku angielskim!

Pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie zajął Karol Daniło, uczeń IV klasy o profilu technik informatyk w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

– Informatyka wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, wszystkie języki programowania są tworzone w języku angielskim, ta wiedza się przydaje – mówi Karol Daniło.

Największą trudność sprawiły uczniom pytania z historii IT – np. data założenia firmy Google. Karol rok temu w tym konkursie zajął II miejsce. W przyszłości nie wyklucza studiów informatycznych w Politechnice Białostockiej.

– Warto pójść na studia, Politechnika Białostocka wydaje się dobrą opcją – sumuje zwycięzca konkursu.

Trzecie miejsce zajął Jakub Brzozowski, uczeń IV klasy technikum o specjalności technik informatyk w Zespole Szkół Nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach.

– W kategorii pytań otwartych najwięcej kłopotów sprawiło mi rozszyfrowanie skrótów – mówi Jakub Brzozowski. – Musieliśmy się też wykazać wiedza ogólną. W moim przypadku był to język angielski zawodowy. Słownictwo, którego się uczymy , pojawia się później podczas naszych egzaminów zawodowych.

Zespół Szkół Elektrycznych do udziału w konkursie ‚IT in English” zaprasza szkoły z całego województwa podlaskiego, które maja w swoim programie klasy przygotowujące do zawodu technika informatyka, technika programisty, czy technika grafika. 24 listopada 2022 roku w konkursie wzięli udział między innymi uczniowie z Czartajewa, z Sokółki, Bielska Podlaskiego, z Suwałk i z Białegostoku.

– Po raz kolejny Politechnika Białostocka wspiera nasz konkurs wiedzą naukową – cieszy się Aneta Wołejko. – Dzięki wykładowi doktora Tomasza Grzesia z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej uczniowie mogli dowiedzieć się jak być bezpiecznymi w sieci, gościmy tez laboratorium Wydziału Informatyki.

(jd)