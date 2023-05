Konkurs talentów, czyli Mil Art Festival czeka na chętnych

9 maja, 2023

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

18. Pułk Rozpoznawczy organizuje dla wszystkich mieszkańców z regionu konkurs talentów. Mil Art Festival odbędzie się 15 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Teraz przyjmowane są zgłoszenia wraz z filmem lub nagraniem prezentującym talent.

Celem wydarzenia jest jednoczenie wojska z cywilami.

– Chcemy pokazać, że wojsko to nie jest tylko rygor – tłumaczy szeregowy Wróblewski Mikołaj. – Chcemy jednoczyć młodzież i osoby starsze. Mamy takie czasy, że młodzi ludzie głównie siedzą przed telefonami. Chcemy wyciągnąć ich z mieszkań, z domów, by zaczęli coś robić w jakimkolwiek kierunku i aktywnie spędzali czas.

Zgłoszenia są przyjmowane do 2 czerwca, natomiast 9 czerwca zostaną wybrane osoby zakwalifikowane do finału.

– Mogą się zgłaszać wszyscy, którzy śpiewają, tańczą, grają na instrumentach lub mają inne ukryte talenty – zachęca szeregowy Huk Paulina. – Dajemy ludziom szereg możliwości, więc jest to opcja, aby pokazać siebie i wyjść poza strefę komfortu występując na większej scenie.

Konkurs rozegrany będzie w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza to uczestnicy od 14 do 19 roku życia, druga to wszyscy powyżej 20 roku życia. Do wygrania są nagrody pieniężne, czyli 3 000 zł za pierwsze miejsce, 2 000 zł za drugie i 1 000 zł za trzecią pozycję.

Konkurs Mil Art Festival odbywa się po raz pierwszy przez 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy. Laureaci festiwalu wystąpią 22 czerwca podczas święta pułku. (hk)