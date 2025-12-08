Konkurs o indeks Politechniki Białostockiej – trwa nabór do XI edycji EL-ROBO-MECH!

Indeks na studia – bez stresu, bez konkursu świadectw

Udział w EL-ROBO-MECH to możliwość rozpoczęcia studiów technicznych bez rywalizacji o najlepsze wyniki maturalne. Laureaci konkursu otrzymają gwarantowane miejsce na studiach stacjonarnych na nowoczesnych kierunkach, które otwierają drogę do pracy w innowacyjnych branżach – od robotyki i energetyki po inżynierię biomedyczną i elektrotechnikę.

Ruszyła XI edycja konkursu EL-ROBO-MECH

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego kraju, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Zadanie polega na przygotowaniu projektu z wybranej dziedziny, takiej jak:

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

automatyka i robotyka

informatyka stosowana

energetyka

elektrotechnika

elektronika

telekomunikacja

inżynieria biomedyczna

Praca może mieć formę: projektu konstrukcyjnego, schematu urządzenia, aplikacji komputerowej, opisu nowatorskich rozwiązań materiałowych, a nawet publikacji naukowej.

Co można wygrać?

Nagrodą główną jest indeks na studia na Wydziale Elektrycznym lub Mechanicznym PB. Zwycięzcy mogą liczyć także na nagrody pieniężne i rzeczowe, a przede wszystkim – na doświadczenie, które może okazać się kluczowe w przyszłej karierze.

Udział w konkursie to również okazja do kontaktu z ekspertami Politechniki Białostockiej i wsparcia merytorycznego, m.in. ze strony ponad 60 studenckich kół naukowych, działających na uczelni.

Ubiegłoroczna edycja – 39 zdobytych indeksów

W 2025 roku jury doceniło takie projekty jak inteligentna laska dla osób niewidomych, mini skuter czy bezzałogowy bojowy pojazd gąsienicowy. W sumie wręczono wtedy aż 39 indeksów, a w konkursie wzięły udział zespoły z trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

– Komisja oceniała innowacyjność, funkcjonalność oraz jakość wykonania projektów – podsumował dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek, prof. PB, przewodniczący komisji konkursowej.

Jak zgłosić się do konkursu?

Aby wziąć udział w XI edycji EL-ROBO-MECH do 25 marca 2026 r. wyślij indywidualnie lub zespołowo (max. 3 osoby) swoją pracę konkursową. Autorzy najciekawszych projektów zostaną zaproszeni do drugiego etapu, czyli prezentacji przed komisją konkursową, która odbędzie się 16 kwietnia 2026 r. na terenie Politechniki Białostockiej. Zwycięzców poznamy pod koniec kwietnia.

Więcej informacji o konkursie i formularz rekrutacyjny znajdziesz TUTAJ

(pc)