Home
Wiadomości
Konkurs o indeks Politechniki Białostockiej – trwa nabór do XI edycji EL-ROBO-MECH!
Wiadomości
8 grudnia, 2025
Konkurs o indeks Politechniki Białostockiej – trwa nabór do XI edycji EL-ROBO-MECH!
Finał konkursu El-Robo-Mech, fot. Hanna Kość
Rozpoczął się nabór do ogólnopolskiego konkursu EL-ROBO-MECH – jednej z najważniejszych inicjatyw edukacyjnych Politechniki Białostockiej, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. To wyjątkowa szansa na zdobycie indeksu na dowolnie wybrany kierunek studiów na Wydziale Mechanicznym lub Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Prace konkursowe można przesyłać do 25 marca 2026 r.
Indeks na studia – bez stresu, bez konkursu świadectw
Udział w EL-ROBO-MECH to możliwość rozpoczęcia studiów technicznych bez rywalizacji o najlepsze wyniki maturalne. Laureaci konkursu otrzymają gwarantowane miejsce na studiach stacjonarnych na nowoczesnych kierunkach, które otwierają drogę do pracy w innowacyjnych branżach – od robotyki i energetyki po inżynierię biomedyczną i elektrotechnikę.
Ruszyła XI edycja konkursu EL-ROBO-MECH
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego kraju, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Zadanie polega na przygotowaniu projektu z wybranej dziedziny, takiej jak:
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
automatyka i robotyka
informatyka stosowana
energetyka
elektrotechnika
elektronika
telekomunikacja
inżynieria biomedyczna
Praca może mieć formę: projektu konstrukcyjnego, schematu urządzenia, aplikacji komputerowej, opisu nowatorskich rozwiązań materiałowych, a nawet publikacji naukowej.
Co można wygrać?
Nagrodą główną jest indeks na studia na Wydziale Elektrycznym lub Mechanicznym PB. Zwycięzcy mogą liczyć także na nagrody pieniężne i rzeczowe, a przede wszystkim – na doświadczenie, które może okazać się kluczowe w przyszłej karierze.
Udział w konkursie to również okazja do kontaktu z ekspertami Politechniki Białostockiej i wsparcia merytorycznego, m.in. ze strony ponad 60 studenckich kół naukowych, działających na uczelni.
Ubiegłoroczna edycja – 39 zdobytych indeksów
W 2025 roku jury doceniło takie projekty jak inteligentna laska dla osób niewidomych, mini skuter czy bezzałogowy bojowy pojazd gąsienicowy. W sumie wręczono wtedy aż 39 indeksów, a w konkursie wzięły udział zespoły z trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.
– Komisja oceniała innowacyjność, funkcjonalność oraz jakość wykonania projektów – podsumował dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek, prof. PB, przewodniczący komisji konkursowej.
Jak zgłosić się do konkursu?
Aby wziąć udział w XI edycji EL-ROBO-MECH do 25 marca 2026 r. wyślij indywidualnie lub zespołowo (max. 3 osoby) swoją pracę konkursową. Autorzy najciekawszych projektów zostaną zaproszeni do drugiego etapu, czyli prezentacji przed komisją konkursową, która odbędzie się 16 kwietnia 2026 r. na terenie Politechniki Białostockiej. Zwycięzców poznamy pod koniec kwietnia.
Więcej informacji o konkursie i formularz rekrutacyjny znajdziesz TUTAJ
×
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.