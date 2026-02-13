Konkurs o indeks Politechniki Białostockiej „METROLIGA” – wygraj 3000 zł i rozpocznij studia na Wydziale Elektrycznym

Już wkrótce ruszy kolejna edycja ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Metrologii „METROLIGA”. To wyjątkowa szansa dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, aby zdobyć indeks na studia stacjonarne oraz atrakcyjne nagrody finansowe. Laureaci mogą wygrać nawet 3000 zł i rozpocząć naukę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Zgłoszenia do V edycji konkursu przyjmowane są od 28 lutego do 27 kwietnia 2026 roku.

Czym jest „METROLIGA”?

„METROLIGA” to ogólnopolski konkurs wiedzy o metrologii – dziedzinie nauki zajmującej się pomiarami i ich zastosowaniem w przemyśle, energetyce, elektronice czy nowoczesnych technologiach.

Konkurs skierowany jest do zespołów uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się zagadnieniami pomiarowymi, chcą rozwijać umiejętności obserwacji i wykonywania pomiarów, dostrzegają znaczenie metrologii w życiu codziennym i przemyśle oraz planują studia techniczne i karierę inżynierską. To nie tylko rywalizacja, ale również realne wsparcie w rozwoju kompetencji przyszłości.

Nagrody finansowe i indeks na studia

Pierwsze trzy zespoły, które przejdą do kolejnych etapów i zdobędą najwyższą liczbę punktów, otrzymają:

Nagrody finansowe:

I miejsce – 3000 zł

II miejsce – 2000 zł

III miejsce – 1500 zł

Co najważniejsze, laureaci trzech pierwszych miejsc zdobędą indeksy na studia stacjonarne na wybrany kierunek prowadzony przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej.

Wydział Elektryczny kształci specjalistów na sześciu nowoczesnych kierunkach: cyfryzacja przemysłu, ekoenergetyka, elektromobilność, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, elektrotechnika – studia dualne. Udział w konkursie to również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności przed rozpoczęciem studiów technicznych.

AI w metrologii – hasło V edycji

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „AI przyszłości: zmierzone, sprawdzone, pewne”.

To bezpośrednie nawiązanie do rozwoju sztucznej inteligencji w obszarze systemów pomiarowych. Współczesna metrologia opiera się na ogromnych zbiorach danych, których analiza bez wsparcia AI staje się coraz trudniejsza.

Rozwój zaawansowanych systemów badawczych potwierdza strategia Politechniki Białostockiej, w tym utworzenie w 2026 roku nowoczesnego Centrum Badań Mikroskopowych. To przykład inwestycji w technologie przyszłości i odpowiedź na rosnące wymagania rynku przemysłowego.

Kto organizuje konkurs „METROLIGA”?

Organizatorami konkursu są Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie:

https://pb.edu.pl/metroliga/