Konkurs „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec” w Politechnice Białostockiej

21 listopada, 2023

Naukolatek – nastoletni naukowiec, fot. Hanna Kość Naukolatek – nastoletni naukowiec, fot. Hanna Kość

16 zespołów ze szkół ponadpodstawowych prezentowało we wtorek (21.11) swoje projekty badawcze w Politechnice Białostockiej w konkursie „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”.

To regionalny etap rywalizacji. Każda grupa otrzymała 10 tys. zł, aby wykonać prace, wykorzystując wiedzę z dziedzin takich jak: automatyka, elektronika, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, energetyka, nauki leśne, nauki o zarządzaniu i jakości, czy też sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

– Te projekty są bardzo interesujące, bardzo różnorodne, bardzo w ciekawy sposób łączą różne rzeczy – mówi prof. Marek Krętowski, prorektor ds. nauki Politechniki Białostockiej. – Ci młodzi ludzie mają fajne pomysły. Bardzo dobrze, że mogliśmy zaproponować taki konkurs, który też jest inny, bo to jest bardzo ciekawe, że w tym projekcie my jesteśmy w stanie im dać fundusze na to, żeby oni spróbowali. To wiele rzeczy im ułatwia, dzięki temu wiele z tych projektów może być bardziej dojrzałych. Uczniowie współpracują z opiekunami nie tylko w szkole, ale i na uczelni, dzięki czemu poznają uczelnię i widzą, że ona jest różnorodna. Dzięki tej współpracy różni ludzi z różnych dyscyplin mogą osiągać lepsze rezultaty i to jest właściwie główna zaleta tego przedsięwzięcia.

Wśród zespołów są zdolni uczniowie z Białegostoku, Hajnówki, Dąbrowy Białostockiej oraz Bielska Podlaskiego. 5 zespołów uczniowskich, których prace badawcze okażą się najlepsze na Podlasiu będą walczyć o wygraną w etapie wojewódzkim.

Konkurs „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec” jest realizowany w obszarze NAUKA w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA. (hk)

Relacja Hanny Kość: