Konkurs na imiona dla żubrów w Białowieskim Parku Narodowym

W Białowieskim Parku Narodowym trwa konkurs na imiona dla dwóch małych żubrów, które przyszły na świat w 2025 roku. Park zaprasza wszystkich miłośników przyrody do wspólnej zabawy i nadania imion nowym mieszkańcom zagrody pokazowej w Białowieży.
Dwa żubrzęta przyszły na świat w Białowieży
W tym roku w Białowieskim Parku Narodowym urodziły się dwa młode żubry – samiczki, które przyszły na świat 4 czerwca i 28 sierpnia 2025 roku. To kolejne potomstwo w stadzie żubrów linii nizinnej, które są symbolem polskiej ochrony przyrody.
Tradycja imion zaczynających się od „PO-”
Zgodnie z przyjętą tradycją hodowlaną, imiona żubrów z linii nizinnej powinny zaczynać się od liter „PO”, czyli od pierwszych liter nazwy „Polska”. To właśnie ten przedrostek pozwala od razu rozpoznać pochodzenie zwierząt i ich linię hodowlaną.
Dla porównania: żubry z innych linii i hodowli w Polsce otrzymują imiona z innymi przedrostkami:
-
„PL-” – linia pszczyńska,
-
„PU-” – linia nizinno-kaukaska,
-
„KA-” – osobniki włączone do hodowli zamkniętej z populacji wolnej.
Tradycja ta jest znana również za granicą – w czeskich Vodňanach żubry mają imiona zaczynające się od „NY-”, a w Amsterdamie od „Ar-”.
Jak wziąć udział w konkursie?
Konkurs na imiona żeńskie dla żubrów trwa do 19 listopada 2025 roku. Swoje propozycje można przesyłać za pomocą ankiety dostępnej TUTAJ.
Autorzy zwycięskich imion zostaną symbolicznymi rodzicami chrzestnymi żubrzęta, a spośród uczestników zostaną wylosowane trzy osoby, które otrzymają nagrody.
(pc)