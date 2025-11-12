Konkurs na imiona dla żubrów w Białowieskim Parku Narodowym

12 listopada, 2025

Małe żubrzyce w Białowieskim Parku Narodowym/Fot. Kamil Karwacki, BPN Małe żubrzyce w Białowieskim Parku Narodowym/Fot. Kamil Karwacki, BPN

W Białowieskim Parku Narodowym trwa konkurs na imiona dla dwóch małych żubrów, które przyszły na świat w 2025 roku. Park zaprasza wszystkich miłośników przyrody do wspólnej zabawy i nadania imion nowym mieszkańcom zagrody pokazowej w Białowieży.

Dwa żubrzęta przyszły na świat w Białowieży

W tym roku w Białowieskim Parku Narodowym urodziły się dwa młode żubry – samiczki, które przyszły na świat 4 czerwca i 28 sierpnia 2025 roku. To kolejne potomstwo w stadzie żubrów linii nizinnej, które są symbolem polskiej ochrony przyrody.

Tradycja imion zaczynających się od „PO-”

Zgodnie z przyjętą tradycją hodowlaną, imiona żubrów z linii nizinnej powinny zaczynać się od liter „PO”, czyli od pierwszych liter nazwy „Polska”. To właśnie ten przedrostek pozwala od razu rozpoznać pochodzenie zwierząt i ich linię hodowlaną.

Dla porównania: żubry z innych linii i hodowli w Polsce otrzymują imiona z innymi przedrostkami:

„PL-” – linia pszczyńska,

„PU-” – linia nizinno-kaukaska,

„KA-” – osobniki włączone do hodowli zamkniętej z populacji wolnej.

Tradycja ta jest znana również za granicą – w czeskich Vodňanach żubry mają imiona zaczynające się od „NY-”, a w Amsterdamie od „Ar-”.

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs na imiona żeńskie dla żubrów trwa do 19 listopada 2025 roku. Swoje propozycje można przesyłać za pomocą ankiety dostępnej TUTAJ.

Autorzy zwycięskich imion zostaną symbolicznymi rodzicami chrzestnymi żubrzęta, a spośród uczestników zostaną wylosowane trzy osoby, które otrzymają nagrody.

(pc)