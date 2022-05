Maj 23, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs na dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Oferty można składać do 27 czerwca.

Od kandydata wymaga się co najmniej 5-letniego udokumentowanego stażu pracy i co najmniej 2-letniego udokumentowanego doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Chętni do objęcia tej funkcji nie mogą być karani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, muszą posiadać pełnię praw publicznych i pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem jest także odpowiedni stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

Aktualnie dyrektorem instytucji jest etnograf dr Artur Gaweł. Z końcem sierpnia kończy mu się kontrakt, dlatego zgodnie z procedurą konieczne jest ogłoszenie konkursu na to stanowisko. (mt)