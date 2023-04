Konkurs „Matematyka stosowana”. Uczniowie walczą o indeksy Politechniki Białostockiej [zdjęcia]

19 kwietnia, 2023

II etap 8. edycji konkursu „Matematyka stosowana”/fot. Iryna Mikhno II etap 8. edycji konkursu „Matematyka stosowana”/fot. Iryna Mikhno

Ponad osiemdziesięcioro uczestników z województwa oraz spoza regionu bierze udział w II etapie konkursu „Matematyka stosowana”, jaki rozpoczął się w środę (19.04) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. W konkursie biorą udział dwuosobowe drużyny uczniowskie, a stawką jest indeks na uczelnię.

Uczestnicy mierzą się z zadaniami zawierającymi zagadnienia realizowane w podstawie programowej szkoły ponadpodstawowej, a także wykraczającymi poza tę podstawę. W konkursie ważna jest także znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Aby przystąpić do zadań i drugiego etapu konkursu, uczestnicy musieli najpierw rozwiązać quiz, teraz czas na przeprowadzanie doświadczeń i pomiarów oraz wykonanie niezbędnych obliczeń matematycznych, czyli zastosowanie matematyki w praktyce. Zmagania konkursowe II etapu trwają dwa dni.

Uczestnicy konkursu to pasjonaci królowej nauk. Niektórzy z nich startują po raz kolejny i lubią wyzwania. – Matematyka trudna nie jest, da się lubić i pozwala zrozumieć świat. Sam konkurs zbudowany jest nie na schematach a na logicznym myśleniu i nie jest to zwyczajny konkurs, można dowiedzieć się wielu unikalnych rzeczy – zapewniają młodzi zawodnicy.

Organizatorem konkursu jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki PB. W organizacji konkursu uczestniczą wszystkie Wydziały Politechniki Białostockiej oraz Studium Języków Obcych.

– To już ósma edycja tego wydarzenia – mówi dr inż. Rajmund Stasiewicz z Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, wykładowca Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej i koordynator konkursu. – Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 41 zespołów (jeden odpadł z przyczyn losowych), ale w sumie do konkursu zgłosiło się prawie 90 drużyn. To nie jest typowy konkurs matematyczny, czy olimpiada matematyczna. Tu trzeba być kreatywnym i wszechstronnym. Zadania są bardzo zróżnicowane, bo każdy wydział ma swoją specyfikę.

– Matematyka stosowana to nauka i nie tylko. To cały proces używania liczb, metod numerycznych i stosowania jej do wielu nauk. Bez matematyki stosowanej nie funkcjonuje żadna dziedzina techniczna – stwierdza prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. (at, mt)

Dlaczego warto brać udział w konkursie „Matematyka stosowana”? Pytała młodych pasjonatów matematyki Aneta Topczewska:

Czym jest konkurs „Matematyka stosowana” mówi dr inż. Rajmund Stasiewicz z Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, wykładowca Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, koordynator konkursu:

O tym, dlaczego matematyka stosowana jest ważna mówi prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej: