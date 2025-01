Konkurs „Matematyka Stosowana”. Można wygrać indeks na Politechnikę Białostocką. Zgłoszenia do 15 lutego

Matematyka w praktyce – na czym polega konkurs?

„Matematyka Stosowana” to konkurs, w którym zadania wykraczają poza szkolne schematy i wymagają kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Jak podkreśla dr inż. Rajmund Stasiewicz, pomysłodawca konkursu:

– Matematyka to nie tylko kartka, długopis i kalkulator. To narzędzie wykorzystywane w wielu zawodach, które pomaga rozwiązywać problemy w życiu codziennym.

Uczestnicy konkursu pracują w dwuosobowych zespołach. Pierwszy etap to test online, który sprawdza podstawową wiedzę matematyczną. Drugi etap to zmagania na kampusie Politechniki Białostockiej, gdzie młodzież rozwiązuje zadania w laboratoriach uczelni, przeprowadza eksperymenty i dokonuje obliczeń.

– Drugi etap to dwa dni intensywnej pracy. Uczestnicy przechodzą przez siedem różnych stanowisk, gdzie muszą połączyć zdolności manualne, umiejętności matematyczne i kreatywność – wyjaśnia dr Stasiewicz.

Współpraca kluczem do sukcesu

Formuła konkursu opiera się na pracy zespołowej. – Współpraca jest dziś niezbędna w każdej dziedzinie nauki – podkreśla dr inż. Stasiewicz. Uczestnicy mogą wzajemnie się uzupełniać, dzieląc zadania i pomysły, co jest szczególnie istotne przy rozwiązywaniu problemów bez utartych schematów.

Indeks i inne nagrody

Największą nagrodą dla laureatów konkursu jest indeks na dowolny kierunek studiów na Politechnice Białostockiej. Co więcej, certyfikat laureata nie traci ważności – nawet uczniowie pierwszych klas szkół średnich mogą wykorzystać go po kilku latach, kiedy ukończą naukę.

– Konkurs pokazuje, że matematyka może otwierać drzwi do kariery w architekturze, informatyce, mechatronice czy logistyce – podkreśla dr Stasiewicz.

Harmonogram konkursu

Zgłoszenia: do 15 lutego 2025 r.

do 15 lutego 2025 r. I etap: 3–7 marca 2025 r. (test online w szkołach)

3–7 marca 2025 r. (test online w szkołach) II etap: 9–10 kwietnia 2025 r. (zadania na kampusie Politechniki Białostockiej)

9–10 kwietnia 2025 r. (zadania na kampusie Politechniki Białostockiej) Ogłoszenie wyników i wręczenie certyfikatów: lipiec 2025 r.

Dlaczego warto?

„Matematyka Stosowana” to nie tylko możliwość zdobycia indeksu. Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych na uczelni, poznają nauczycieli akademickich oraz odkrywają zastosowania matematyki w różnych dziedzinach życia. Szczegóły dotyczące rejestracji i regulamin konkursu znajdują się na stronie: signum.pb.edu.pl/konkurs. (AJ na podst. pb.edu.pl)

Posłuchaj rozmowy z dr inż. Rajmundem Stasiewiczem o konkursie „Matematyka stosowana”.