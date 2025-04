„Dzika kuchnia”. Dr inż. Dan Wołkowycki podpowiada, jak wykorzystać dziko rosnące rośliny wiosną w codziennej diecie

5 kwietnia, 2025

Kwitnący podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria) – jadalna dzika roślina, bogata w witaminy i mikroelementy., źródło: wikimedia.org Kwitnący podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria) – jadalna dzika roślina, bogata w witaminy i mikroelementy., źródło: wikimedia.org

Wiosną natura nie tylko rozkwita, ale i serwuje wyjątkowe bogactwo smaków. W najnowszej audycji z cyklu „Dziki punkt widzenia” dr inż. Dan Wołkowycki, przyrodnik z Politechniki Białostockiej, zdradza, jakie dziko rosnące rośliny warto zbierać i jak wprowadzić je do codziennego menu.

– Z początkiem kwietnia pojawia się wiele dzikich roślin jadalnych – mówi dr Wołkowycki. – To najlepszy czas, by sięgnąć po młode pędy pokrzywy, podagrycznika, bluszczyka kurdybanka czy mniszka lekarskiego. Te rośliny zawierają ogromne ilości witamin i mikroelementów, których nasz organizm szczególnie potrzebuje po zimie.

Ekspert tłumaczy także, jak korzystać z dobrodziejstw soku brzozowego, czyli oskoły, który jest znakomitym źródłem substancji wzmacniających i oczyszczających organizm. Dr Wołkowycki podpowiada, jak bezpiecznie zbierać dzikie rośliny, by czerpać z nich korzyści bez szkody dla przyrody.

– Dzikie rośliny mają wyjątkowe smaki – podkreśla naukowiec. – Warto oswajać je stopniowo, dodając do codziennych potraw, np. do sałatek, zup, twarożków czy jako bazę do pesto.

Audycja „Dzika kuchnia” to świetna okazja, by poznać nowe smaki i zdrowe przepisy prosto z natury. Posłuchaj, dlaczego warto włączyć dzikie rośliny do swojej diety. (AJ)

Posłuchaj audycji „Dzika kuchnia” z cyklu „Dziki punkt widzenia”.

