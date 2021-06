Konkurs Fundacji Most the Most. Można już zgłaszać propozycje zabytków

Czerwiec 9, 2021

Można zdobyć do miliona złotych na renowację wybranego zabytku w Podlaskiem. Pilotaż konkursu z takim budżetem organizuje Fundacja Most the Most.

Skierowany jest on do wszystkich mieszkańców województwa, którzy chcą przywrócić świetność wybranemu zabytkowi. Nabór zgłoszeń już się rozpoczął i potrwa do 5 lipca.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy. Co ważne w konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. Oceniane będą te zabytki, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).

Właściciel zabytku przeznaczy pieniądze na rewaloryzację i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji o konkursie jest na stronie fundacji.

W drugim etapie konkursu mieszkańcy będą decydować, w jaki sposób nadać nową funkcję wybranemu zabytkowi. (mt)