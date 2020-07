Konkurs fotograficzny ma zmobilizować białostoczan do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich

Lipiec 7, 2020

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Białystok zachęca swoich mieszkańców do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach prezydenckich.

Jednym z działań, które ma zachęcić białostoczan do wybrania się do urn, jest konkurs fotograficzny pod hasłem „12 smartfonów na 12 lipca”. Wystarczy przesłać do Urzędu Miejskiego maksymalnie trzy zdjęcia wykonane podczas głosowania. Do wygrania jest telefon komórkowy.

– Konkurs fotograficzny skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Białegostoku. Zachęcamy, żeby mieszkańcy między 12 a 15 lipca przesyłali do nas zdjęcia wykonane w czasie głosownia. Fotografie należy wysłać na adres konkurs@um.bialystok.pl – mówił zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Osoby, które chciałby wziąć udział w II turze wyborów prezydenckich poza miejscem zameldowania do 10 lipca mają czas, aby wystąpić o zaświadczenie o prawie do głosowania.

– Wniosek można złożyć elektronicznie, pocztą, osobiście lub faksem. Zaświadczenia urząd nie może wysłać, niezbędna będzie osobista wizyta. Dokument będzie mogła odebrać również osoba z pisemnym upoważnieniem. Przypominamy, aby ułatwić mieszkańcom załatwienie spraw wyborczych, wydłużyliśmy godziny pracy departamentu obsługi mieszkańców. Do 9 lipca sprawy wyborcze będą załatwiane w godzinach od 7.30 do 18.00, a 10 lipca do 15.30 – dodawał zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest przydatne np. gdy wyjeżdżamy na urlop. (ea/mc)