Konkurs fotograficzno-językowy „There’s more to me than being a student”

17 kwietnia, 2025

Wystawa zdjęć, fot. Dariusz Piekut Wystawa zdjęć, fot. Dariusz Piekut

Jesteś studentem Politechniki Białostockiej, a do tego artystą, sportowcem, a może podróżnikiem? Pokaż światu, kim jesteś poza uczelnią i weź udział w konkursie fotograficzno-językowym. Wystarczy jedno zdjęcie i kilka słów opisu w wybranym języku obcym, by opowiedzieć swoją historię.

Tematem konkursowym jest „There’s more to me than being a student”, czyli „Jest we mnie coś więcej niż tylko to, że jestem studentem”.

– Robimy to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o naszych studentach, bo wiemy tylko tyle, co widzimy na zajęciach. A czasami, jak uda nam się zagadnąć studentów o ich życie prywatne, to okazuje się, że są to bardzo ciekawe osoby, które mają bardzo wiele do pokazania i chcemy, żeby tym się podzieliły w tegorocznej edycji – mówi Beata Smalarczyk ze Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej.

Do zdjęcia należy też przygotować krótki opis w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim. – Mamy nadzieję, że to będą takie bardzo prywatne zdjęcia, prywatne historie. Krótki opis od 100 do 500 znaków, to musi być też coś bardzo osobistego. Tutaj zachęcamy, żeby studenci tego zadania nie zlecili dla sztucznej inteligencji, tylko rzeczywiście pomyśleli, co tam im w duszy gra – dodaje Beata Smalarczyk.

Zgłoszenia do konkursu fotograficzno-językowego są przyjmowane do 27 kwietnia. Szczegóły są na stronie internetowej Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. Do wygrania są m.in. vouchery i bilety do białostckich restauracji i teatrów. A od 14 maja zdjęcia będą prezentowane na wystawie w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Beatą Smalarczyk ze Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej: