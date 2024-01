Konkurs „Matematyka Stosowana”. Do wygrania indeks na studia w Politechnice Białostockiej

3 stycznia, 2024

Konkurs Matematyka Stosowana/Fot.DariuszPiekut/PB Konkurs Matematyka Stosowana/Fot.DariuszPiekut/PB

Rozpoczęła się rejestracja uczestników IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyka stosowana”. To okazja do zmierzenia się z własnymi umiejętnościami z zakresu zastosowania matematyki w praktyce. Uczniowie szkół średnich mogą w nim wygrać indeks na dowolny kierunek studiów w Politechnice Białostockiej – do wyboru jest ich aż 30. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 2 lutego.

W konkursie „Matematyka stosowana” uczniowie rozwiązują zadania wykraczające poza szkolny schemat. W pierwszym etapie rozwiązują test online, w drugim – finałowym odwiedzają kampus Politechniki Białostockiej i korzystając z wiedzy matematycznej rozwiązują zadania inżynierskie. Od architektury i budownictwa, po informatykę, mechatronikę, elektrotechnikę oraz logistykę – matematyka jest wszędzie i warto znać jej podstawy, żeby w przyszłości z sukcesem projektować, planować i programować.

– Konkurs jest bardzo wymagający, bo finał trwa dwa dni, a każde zadanie odbywa się na różnych wydziałach naszej uczelni. Pierwsza część jest bardzo praktyczna, wchodzimy do laboratorium, wykonujemy jakieś doświadczenia, pomiary i dopiero w części drugiej staramy się zastosować naszą wiedzę matematyczną – mówi dr inż. Rajmund Stasiewicz z Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, wykładowca Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej i koordynator konkursu.

W konkursie mogą wystartować wyłącznie pary uczniowskie. Uczestnicy dobierają się w zespół dowolnie – może to być kolega z klasy, koleżanka z kółka zainteresowań, znajomy z innej szkoły. Ważne by dzielić pasję do matematyki i harmonijnie współpracować ze sobą podczas rozwiązywania zadań.

– Konkurs jest wyjątkowy ponieważ laureatami mogą zostać uczniowie klas pierwszych, to nie musi być maturzysta. Natomiast w drużynach nie muszą być uczniowie z tej samej klasy, mogą być uczniowie z różnych klas, a nawet z różnych szkół – dodaje dr inż. Rajmund Stasiewicz.

Laureaci konkursu otrzymają przepustkę do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku, który oferuje największa uczelnia techniczna w regionie północno-wschodniej Polski. W 2023 roku indeksy Politechniki Białostockiej zdobyło w ten sposób 14 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Białegostoku oraz Ełku!

Formularz zgłoszeniowy do IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Matematyka stosowana” znajduje się na stronie signum.pb.edu.pl/konkurs. Należy go przesłać do 2 lutego 2024 r.

Każdy zarejestrowany uczestnik konkursu otrzyma dostęp do platformy online. Tu będzie mógł zapoznać się z przykładowymi zadaniami oraz przystąpić do testu eliminacyjnego. W dniach 12-16 lutego odbędzie się pierwszy etap konkursu. Uczniowie (indywidualnie) rozwiążą quiz, którego wynik zdecyduje o dalszym udziale drużyny w konkursie.

W finałowym etapie konkursu, który odbędzie się w dniach 6-7 marca, uczestnicy – już w zespołach dwuosobowych – odwiedzą kampus Politechniki Białostockiej. Pod okiem naszych wykładowców i korzystając ze sprzętów zgromadzonych w laboratoriach, przeprowadzą eksperymenty i pomiary, a potem wykonają obliczenia, korzystając ze swojej wiedzy matematycznej. Do zadań przygotowanych przez Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej przyda się znajomość języka angielskiego.

Najlepsi zawodnicy konkursu „Matematyka stosowana” uzyskają prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na wybranym przez siebie kierunku Politechniki Białostockiej z pominięciem konkursu świadectw pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w roku zdania egzaminu maturalnego:

– zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji

Kandydatów,

– złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z

poświadczeniem statusu laureata konkursu,

– zdadzą dodatkowy egzamin z rysunku), który jest wymagany w przypadku ubiegania

się o przyjęcie na kierunki realizowane na Wydziale Architektury Politechniki

Białostockiej.

Ogólnopolski konkurs „Matematyka stosowana” organizuje Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej we współpracy z sześcioma wydziałami uczelni oraz Studium Języków Obcych PB. Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie: signum.pb.edu.pl/konkurs (mr, at)