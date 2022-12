Koniec urlopów w Jagiellonii. Piłkarze Macieja Stolarczyka już trenują przed rundą wiosenną

Grudzień 15, 2022

Maciej Stolarczyk, źródło: jagiellonia.pl

Piłkarze Jagiellonii Białystok wrócili do treningów po trwających ponad miesiąc urlopach. Już 2 stycznia zawodnicy wylecą na zgrupowanie do Turcji.

– Dłuższa przerwa bardzo się nam przydała. Była to dość długa przerwa jak na tę porę. W stosunku do lat ubiegłych o tej porze jeszcze toczyła się rywalizacja o ligowe punkty. Z drugiej strony nie ukrywam, że był to dla nas optymalny moment na urlopy, a przede wszystkim na rehabilitację oraz rekonwalescencję kontuzjowanych. Większość z nich jest już gotowa do zajęć z drużyną. Kilku jest jeszcze prowadzonych indywidualnie, ale powrót do zdrowia m.in. Michała Pazdana bardzo cieszy – podkreśla szkoleniowiec Jagi, Maciej Stolarczyk.

Na zgrupowanie do Turcji Stolarczyk chce zabrać 28 zawodników.

– Wspólnie ze sztabem medycznym robimy wszystko, aby ta lista zawodników zdolnych do treningów z pełnym obciążeniem się wydłużyła. Obecnie zawodnicy przechodzą także badania medyczne, chcemy sprawdzić z jakiego pułapu startujemy. Oczywiście, nie jest tak, że zespół przystępuje do treningów po miesiącu nic nie robienia. Każdy miał indywidualny plan treningowy, wszyscy zatem pracowali w swoich domach, dlatego ten poziom wyjściowy powinien być zadowalający. Na zgrupowanie planujemy zabrać 28 zawodników, w tym trzech bramkarzy. Część z nich to będą młodzieżowcy, którzy adaptują się do piłki seniorskiej – dodaje szkoleniowiec.

Nowe twarze w drużynie to Damian Wojdakowski i Michał Samborski. (mt)