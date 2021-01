Koniec urlopów. Jagiellończycy już trenują. Lada dzień lecą do Turcji

Styczeń 7, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Piłkarze Jagiellonii Białystok są już po testach na obecność koronawirusa. Wszyscy są zdrowi. Aktualnie zawodnicy przechodzą testy wydolnościowe w grupach.

Jeszcze w sobotę (09.01) piłkarzy czeka poranny trening. Natomiast w niedzielę (10.01) po południu podopieczni Bogdana Zająca wylecą na zgrupowanie do Turcji.

– Teraz dążymy do tego, żeby wszyscy wrócili do pełnej sprawności i byli w stu procentach gotowi do gry. Będziemy kontynuować pracę nad tym, co rozpoczęliśmy latem. Jeżeli wszyscy zawodnicy wrócą na poziom, który prezentowaliśmy na początku sezonu, to będziemy mocniejsi nie tylko w defensywie, ale także jako zespół w fazie bronienia. To jest główny temat, któremu podczas zgrupowania i nie tylko będziemy poświęcali dużo czasu. W naszej grze wiele elementów jest do poprawy, nad każdym z nich będziemy pracowali. Na zgrupowanie jedzie większa grupa zawodników, wobec czego gier kontrolnych nie jest za dużo. Każdy z tych zawodników rozegra dwa, trzy mecze i to nie w pełnym wymiarze czasowym. To jest krótki i dynamiczny okres, który trzeba optymalnie wykorzystać, ale przy tym nie przesadzić w drugą stronę i być w pełni gotowym na pierwszy mecz ligowy – mówi trener Jagi, Bogdan Zając.

W czasie pobytu w tureckim Belek Jagiellończycy stoczą cztery sparingi.

– Na tę chwilę nasi przeciwnicy to: rosyjski zespół Szynnik Jarosław, serbska drużyna Radnički Nisz, ukraiński Olimpik Donieck oraz prawdopodobnie, czekamy na ostatecznie potwierdzenie, rosyjski Rubin Kazań. Zobaczymy czy dojdzie do tego sparingu. Nie ukrywam, że fajnie byłoby zagrać ostatnią z gier kontrolnych z tak silnym rywalem. Byłoby to bezpośrednie przetarcie przed ligą, które dałoby nam dużo informacji i pokazało, w którym miejscu jesteśmy. Bez względu na to, z kim będziemy grali uważam, że każdy rywal pozwala nam sprawdzić się z drużynami zupełnie innymi, niż te występujące w naszej lidze. Taki sparing z pewnością będzie dużym doświadczeniem dla każdego z zawodników – dodaje Zając.

Zgrupowanie w tureckim Belek potrwa do 22 stycznia. Później zawodników czekają przygotowania do meczu z Lechią Gdańsk. Pierwsze spotkanie wiosennej rundy, które zaplanowano na 30 stycznia, Jagiellonia rozegra na wyjeździe. (mt/mc)