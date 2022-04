Koniec 2-letniej przerwy galerii studenckiej. Wernisaż wystawy „G’n’g” Michała Czajki na WA PB

Kwiecień 6, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Po pandemicznej przerwie na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej swoją działalność wznowiła Galeria Studencka. Znowu można oglądać tam prace tamtejszych żaków. We wtorek (05.04) swoje grafiki zaprezentował Michał Czajka, student 5. roku architektury i 4. roku architektury wnętrz, członek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Architektury PB.

– Wiele, wiele lat temu, tak z pięć mniej więcej, studenci wpadli na pomysł Galerii Studenckiej. Przyszli z pytaniem, czy mogą. Ja się zawsze bardzo cieszę, jak studenci robią coś sami z siebie. Powiedziałem, że oczywiście będę zaszczycał wszystkie wernisaże swoją obecnością i coś powiem. Szczerze mówiąc liczyłem, że odbędą się ze dwa, trzy i będę miał święty spokój, a tak jedziemy już piąty rok, ja jestem i mówię – mówił otwierając wernisaż dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, dziekan Wydziału Architektury. – To jest doskonały początek nowej naszej serii wystaw w Galerii Studenckiej. Tym bardziej się cieszę, że poziom prac jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Mamy tutaj najróżniejsze nastroje, najróżniejsze inspiracje, od Beksińskiego, poprzez tragiczne przewidzenie sytuacji za granicą, poprzez rzeczy baśniowe – ja to tak odbieram. Te prace mają wielką zaletę, że każdy z nas może je interpretować w zupełnie inny sposób. Przypuszczam, że nawet sam autor by się zdziwił, co my w tych pracach widzimy. Ale to jest właśnie wielka zaleta tej wielkiej sztuki.

– Czemu to jest akurat mój wernisaż? Nie dlatego, że jest on dla mnie, nie dlatego, żebym słyszał wasze pochwały. Ale dlatego właśnie, że ta tradycja po prostu na dwa lata nam umarła i trzeba z wykopem ją wskrzesić – mówił autor prac, Michał Czajka. – Dlatego postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i zaproponować coś, co pokaże przede wszystkim nowym studentom, jak to było kiedyś, bo ja już jestem starym wygą na tym wydziale. Co znaczy tytuł wernisażu „G’n’g”? Otóż tu wszystkich zaskoczę, bo nie jestem samodzielnym autorem żadnej z tych prac. „G’n’g” znaczy grafics and generators. Każda z tych grafik została współtworzona z AI, został mi wygenerowany jakiś obrazek, a jak po nim po prostu zacząłem sobie w Photoshopie malować przy pomocy mojego tabletu. W końcu uzyskałem efekt, który mi się spodobał i tak wyszło – tłumaczył Michał Czajka.

Wystawa będzie dostępna do 12 kwietnia.

Galeria Studencka mieści się na Hali Wydziału Architektury PB, przy ul. Sosnowskiego 11. (mt)

Na wernisażu była z mikrofonem Małgorzata Turecka: