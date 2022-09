Konfrontowanie wiedzy naukowej i technicznej w zakresie wodno-kanalizacyjnym

Wrzesień 22, 2022

Fot. Iryna Mikhno Fot. Iryna Mikhno

Politechnika Białostocka sformalizowała współpracę z Wodociągami Białostockimi. Podpisanie porozumienia ma na celu kontynuację wspólnych działań i pozyskiwanie środków finansowych do dalszych projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych.

– Formalizacja współpracy jest takim punktem wyjścia do wnioskowania o kolejne projekty. Przygotowywania prac dyplomowych dedykowanych zagadnieniom proponowanym przez Wodociągi Białostockie. Prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich czy też doktorskich. Może trafi się ciekawy doktorat wdrożeniowy w tym zakresie. Jesteśmy na tego typu współpracę otwarci – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Podpisanie porozumienia rozpoczęło konferencję naukowo-techniczną współorganizowaną przez Politechnikę Białostocką z Wodociągami Białostockimi pt.: „Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”. Odbyły się sesje plenarne i panele dyskusyjne dotyczące branży, z której każdy z nas na co dzień korzysta. Podczas pierwszego wystąpienia prezes Wodociągów Białostockich, Beata Wiśniewska podsumowała projekt „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej”, w której swój udział brała Politechnika Białostocka.

– Wiele rozwiązań, które zastosowaliśmy w tym projekcie było wypracowanych wspólnie z kadrą naukową Politechniki Białostockiej. Otrzymaliśmy wiele wskazówek, podpowiedzi i rozwiązań. Studenci przychodzą do nas na staże, praktyki, wizyty studyjne i jest to coraz częstszy proceder. Dzięki temu studenci mogą w praktyce zobaczyć jak jest woda uzdatniana, jak się ją bada, jak w rzeczywistości wygląda proces oczyszczania ścieków – zapewnia Beata Wiśniewska.

Ze wspólnych projektów korzystają naukowcy i studenci Politechniki Białostockiej, ale nie tylko.

– Pracownicy wodociągów rozszerzają swoje horyzonty, ale mają też możliwość przetestowania u nas swoich wdrożeń, czegoś co będzie wdrożone w skalę rzeczywistą. To niesie za sobą skutki ekonomiczne i prawne. Będą mogli sprawdzić w małej skali, w naszych laboratoriach, czy faktycznie to warto i czy to działa – mówi prof. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Zarówno największa uczelnia techniczna w regionie, jak i Wodociągi Białostockie liczą na wspólne pozyskiwanie środków na innowacje i technologie. Przyczyni się to do unowocześniania wodociągów, co przyniesie korzyści mieszkańcom Białegostoku. (hk)