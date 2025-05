Konferencja Top Young 100 zgromadziła 200 najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw. Posłuchaj relacji

15 maja, 2025

Top Young 100 w Białymstoku, fot. Hanna Kość Top Young 100 w Białymstoku, fot. Hanna Kość

Środowisko studenckie, akademickie i biznesowe spotkały się w czwartek (15.05) w Białymstoku na konferencji Top Young 100, której współorganizatorem jest Politechnika Białostocka. To cykliczny program dla najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw w Polsce.

W czwartek (15.05) kończy się VII edycja i zaczyna kolejna, w której młodzi ludzie przez rok rozwiązują problemy logistyczne zgłoszone przez firmy z rozpoznawalną marką.

– Dla mnie to była jedna z pierwszych okazji jako studenta, żeby spotkać się z firmami. Były to bardzo ciekawe spotkania z praktykami, z doświadczonymi osobami – mówi Bartosz Buchała z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – Nauczyłam się przede wszystkim tego, żeby być otwarta na różne możliwości. Miałam możliwość współpracowania z wieloma firmami, z wieloma ekspertami, menedżerami i to mi umożliwi świetny start w karierę i taki dalszy rozwój też tej kariery – dodaje Martyna Rostecka z Akademii Leona Koźmińskiego. – Aktualnie dopiero zaczynam swoją przygodę z Top Young 100 i jestem pełen motywacji. Będę brał udział w szkoleniach i rozwiązywał case’y na podstawie realnych problemów przedsiębiorstw logistycznych – mówi Bartosz Giegiel z Politechniki Białostockiej.

Podczas konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele kadry akademickiej z 38 uczelni, 200 najlepszych studentów z Polski oraz liderzy krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw, odbyły się również prelekcje. Mowa jest m.in o budowaniu zrównoważonego i inteligentnego łańcucha dostaw, ale także o pokoleniu Z, czy o sile komunikacji w tworzeniu technologicznych rozwiązań. (hk)

Relacja Hanny Kość: