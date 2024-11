Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych

21 listopada, 2024

Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych, fot. Dariusz Piekut Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych, fot. Dariusz Piekut

Dziekani, prodziekani, a także przewodniczący rad naukowych dyscypliny inżynieria mechaniczna z ponad 20 uczelni z kraju obradują w Politechnice Białostockiej podczas 45. Konferencji Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych.

Uczestnicy konferencji poznali już potencjał laboratoriów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej i poznali 75-letnią historię uczelni podczas wizyty w Centrum Historii Politechniki Białostockiej.

– Spotykamy się, żeby wymieniać własne doświadczenia, poglądy, informacje jak kształcić, w którym kierunku iść, jakie będą zmiany, jakie nowe trendy powstają w nauce i w dydaktyce, więc mieszają się wszystkie te tematy. A potem wyciągamy wnioski i próbujemy zmieniać na lepsze cały czas tą dydaktykę, naukę, pomimo tych trudnych warunków i tego, że nie mamy finansowania – mówi tegoroczny gospodarz konferencji prof. Michał Kuciej, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Jak podkreśla prof. Tomasz Kubiak, przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych kończący kadencję, nie tylko finansowanie stanowi problem na wydziałach mechanicznych.

– Dzisiaj największym problemem jest brak studentów na drugim stopniu studiów i trudność z pozyskiwaniem doktorantów, którzy mogliby kończyć uczelnie, a następnie odświeżyć kadrę na uczelniach technicznych. Mamy problemy generalnie z pracownikami technicznymi, którzy obsługują nasze laboratoria, ponieważ przemysł wysysa wszystkich, których mamy. To jest taka trochę dziwna sytuacja, ponieważ z jednej strony przemysł potrzebuje inżynierów i zgłaszają się do nas firmy, które mówią, potrzebujemy studentów, potrzebujemy absolwentów, ale z drugiej strony, jeżeli zabiorą nam wszystkich absolwentów, to nie będzie miał kto uczyć – tłumaczy prof. Tomasz Kubiak.

W czwartek (21.11) odbyły się wybory nowych władz Prezydium Kolegium Dziekanów na kadencję 2024-2028. Przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Hubert Dębski z Politechniki Lubelskiej, jego zastępcą jest dr hab. inż. Mariusz Deja, profesor Politechniki Gdańskiej, a sekretarzem prof. dr hab. inż. Andrzej Burghardt z Politechniki Rzeszowskiej. Natomiast w piątek (22.11) uczestnicy konferencji Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych wezmą udział w obchodach Jubileuszu 75-lecia Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. (hk)

Relacja Hanny Kość: