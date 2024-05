W Politechnice Białostockiej rozpoczęła się Konferencja Kierowników Administracji Centralnej Uczelni Technicznych

15 maja, 2024

fot. Dariusz Piekut fot. Dariusz Piekut

W środę (15.05) rozpoczęła się Konferencja Kierowników Administracji Uczelni Technicznych w Politechnice Białostockiej, która potrwa do 17 maja. Spotkanie pozwala na wymianę doświadczeń i omówienie planowanych zmian w szkolnictwie wyższym. Ważni uczestnicy, w tym przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz instytutów badawczych, wezmą udział w panelach dyskusyjnych.

– Przede wszystkim możemy tutaj, w jednym miejscu, skupić kierowników jednostek administracji centralnej, które zajmują się sprawami kształcenia. To bardzo ważne, żeby kierownicy tych jednostek spotykali się, po to żeby wspólnie zastanawiać się nad dobrymi praktykami w zakresie obsługi studentów i nauczycieli, zastanawiać się nad interpretacją zapisów prawa, które się dość często zmienia, szukać coraz to nowych, lepszych rozwiązań – mówi prof. Marta Kosior – Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Organizatorem konferencji Kierowników Administracji Uczelni Technicznych jest Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej. (mg)