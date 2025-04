23 kwietnia, 2025

Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Polskich Uczelni Technicznych w Politechnice Białostockiej, fot. Hanna Kość Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Polskich Uczelni Technicznych w Politechnice Białostockiej, fot. Hanna Kość

Blisko 50 przedstawicieli uczeni z Polski spotyka się w Politechnice Białostockiej na Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Polskich Uczelni Technicznych. To wymiana doświadczeń, która ma służyć rozwijaniu się uczelni.

Kwestorzy i kanclerze to ciała doradcze i wykonawcze, które ściśle współpracują z władzami uczelni.

– Pomagamy naszym przełożonym, czyli wspieramy rektorów we wszelkich działaniach, zwłaszcza jeśli chodzi o szeroko pojęte bezpieczeństwo, czy energetyczne, czy inwestycyjne. Każda uczelnia ma swoje jakieś trudności, jednak one są bardzo często dosyć podobne. W trakcie takich konferencji następuje wymiana doświadczeń, co przekłada się później na lepsze zarządzanie uczelnią

w sferze takiej administracyjno-eksploatacyjnej – mówi Wojciech Konopacki, kanclerz Politechniki Białostockiej.

Zdaniem Jolanty Jarmołowicz, kwestor Politechniki Białostockiej, kwestorzy i kanclerze są jednym zespołem i stoją przed nimi duże wyzwania – Wynika to z zbyt małych środków, które są przeznaczane na szkolnictwo wyższe w całym kraju, dlatego my staramy się swoimi siłami jak najbardziej poprawiać sytuację finansową uczelni, starać się o dodatkowe środki spoza subwencji. Ponadto tutaj na naszym podwórku, tak jak widać, prowadzimy inwestycje – tłumaczy Jolanta Jarmołowicz.

To już 27. Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Polskich Uczelni Technicznych, która w Politechnice Białostockiej potrwa trzy dni. Poza obradowaniem i wymianą doświadczeń, uczestnicy będą również zwiedzać miasto i region. (hk)

Relacja Hanny Kość: