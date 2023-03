Konferencja „Fundusze europejskie – nowa perspektywa – nowe możliwości” na Politechnice Białostockiej

6 marca, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Jak pozyskiwać fundusze europejskie na innowacyjne projekty, startupy i rozwój kompetencji? O tym na Politechnice Białostockiej mówili przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na spotkaniu „Fundusze europejskie – nowa perspektywa – nowe możliwości”.

W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy uczelni, uczestniczyli studenci, dziekani, wykładowcy i przedstawiciele przedsiębiorstw.

– Inicjatywa tego spotkania wynika stąd, że ruszyły projekty i nowe konkursy, na które wszyscy czekają. Chcemy pokazać, że my, jako uczelnia, też mamy potencjał, który wynika z naszych studentów, naukowców i współpracy z otoczeniem gospodarczym – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

W poprzedniej perspektywie finansowej zostało zrealizowanych prawie 15 tysięcy umów, z czego blisko 900 w województwie podlaskim, stanowi to 2,4 mld złotych. W nowej perspektywie finansowej to prawie 6 mld euro do rozdysponowania wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców na trzy główne cele.

– Po pierwsze to wsparcie przedsiębiorców MŚP, którzy mogą uzyskać dofinansowanie na rozwój swoich działalności, na wyjście na rynki zagraniczne, podnoszenie kwalifikacji pracowników, nowe maszyny i urządzenia. Poza tym dużym komponentem jest wsparcie startupów. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym, aby rozpocząć działalność, wdrożyć na rynek nową usługę czy produkt i nie ma możliwości lub środków finansowych, to właśnie tego typu platformy startowe są miejsce, żeby spróbować i żeby można było swoją działalności uruchamiać i rozwijać. Trzeci komponent to Laboratorium Innowatora. To jest nowe narzędzie, które będzie wdrażane po raz pierwszy w PARP. Dotyczyć będzie wsparcia instytucji i osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej, które chcą swoje innowacje zbadać, zdiagnozować i wprowadzić – wylicza Dariusz Budrowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pierwszy konkurs w ramach nowego programu Funduszy Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 już wystartował. To “Ścieżki SMART”, w którym przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą złożyć wnioski m.in. na rozwój przedsiębiorstwa w drodze prac badawczo-rozwojowych, cyfrowej i zielonej transformacji, a także jego internacjonalizacji i rozwoju kompetencji kadr.

W trakcie wizyty na Politechnice Białostockiej prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwiedził laboratoria uczelni, które zrobiły na nim niesamowite wrażenia.

– Politechnika Białostocka ma wspaniały potencjał , który zapiera dech w piersiach. Myślę, że ten potencjał należy promować, wykorzystywać i dofinansowywać możliwie ze wszystkich źródeł. Polska Wschodnia, w tym także województwo podlaskie i Politechnika Białostocka, to są filary, które warto dofinansowywać i realizować inwestycje, żeby studenci, którzy korzystają z tego typu uczelni mieli jak najwyższe kwalifikacje i umiejętności potrzebne na rynku pracy. Bardzo się cieszę z tego zaproszenia pani rektor i myślę że to będzie pierwsze z wielu cyklu spotkań, które dotyczą możliwości współpracy z Politechniką Białostocką i z uczelniami podlaskimi, które chcą inwestować w własną kadrę dydaktyczną, we własne urządzenia. Ważne, aby to szło w kierunku studentów, żeby studenci z tego jak najlepiej korzystali i byli przygotowani na rynek pracy, wdrażali innowacje, byli aktywni i kreatywni – Dariusz Budrowski.

Dla przedsiębiorców, starających się o fundusze europejskie, współpraca z Politechniką Białostocką to wsparcie naukowców oraz dodatkowe punkty w procesie akceptacji wniosków. (hk)