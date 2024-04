Koncerty w tym tygodniu: Krzysztof Jaryczewski, Ewelina Flinta, Hanna Banaszak oraz Sedes, Prawda i The Tombs.

16 kwietnia, 2024

W tym tygodniu nie zabraknie emocjonujących koncertów, które zachwycą fanów różnorodnych gatunków muzycznych. Już w czwartek, 18 kwietnia, w Nie Teatrze wystąpi utalentowana wokalistka Hanna Banaszak. Kolejnego dnia, czyli 19 kwietnia, 6-ścian Pub stanie się miejscem spotkania dla miłośników polskiego punk rocka. Na jednej scenie wystąpią legendarne zespoły: Sedes, Prawda i The Tombs. W tym samym dniu w Nie Teatrze, zaprezentuje się Ewelina Flinta. Atrakcji nie zabraknie także w sobotę, 20 kwietnia, w 6-ścian Pubie, gdzie na scenie pojawi się Krzysztof Jaryczewski z zespołem Jary OZ.

18 kwietnia w Nie Teatrze odbędzie się kameralne spotkanie z Hanną Banaszak, wzbogacone o ilustrowane piosenki. Artystka, której kariera rozpoczęła się pod koniec lat 70. XX wieku, nieustannie eksploruje różnorodne formy artystycznego wyrazu. Jest uznawana za wybitną interpretatorkę polskiej poezji, szczególnie cenioną za dbałość o każde słowo. Jej repertuar obejmuje zarówno klasykę jak i współczesne dzieła, od muzyki Mozarta, Vivaldiego czy Gershwina po Satanowskiego, Metheny’ego czy Preisnera. Podczas tego wyjątkowego wieczoru w Nie Teatrze, publiczność będzie miała okazję zgłębić jej niezwykłe horyzonty muzyczne i pasje. Na scenie towarzyszył jej będzie dobrze znany pianista Jacek Szwaj.

W piątek 19 kwietnia, 6-ścian Pub stanie się areną dla legendarnych formacji punkrockowych, które po kilkuletniej przerwie wracają, by znowu rozgrzać serca swoich fanów. Na jednej scenie wystąpią dwie ikony polskiego punk rocka – Sedes oraz Prawda. Scenę lokalną reprezentować będzie zespół The Tombs. Sedes, działający na scenie muzycznej od 44 lat, zaczął swoją niezwykłą podróż w 1980 roku we wrocławskiej dzielnicy Krzyki. Ich muzyczna historia to kwintesencja punkowego ducha, który trwa nieprzerwanie od dekad, przenosząc słuchaczy w świat buntowniczego przekazu i energetycznych brzmień. Zespół, który przeszedł przez wiele zmian personalnych, wciąż pozostaje wierny swoim korzeniom, dostarczając niezapomnianych koncertowych doświadczeń. Z kolei Prawda, wrocławska formacja punk rockowa, powstała 30 lat temu i od tego czasu nieustannie dostarcza energicznych brzmień i niepohamowanego ducha buntu. Ich muzyka to manifestacja wolności, autentyczności i niezależności, które przekładają się na energetyczne i przełomowe występy sceniczne. Przez lata zespół nie stracił nic ze swojego muzycznego pazura, nadal inspirując kolejne pokolenia fanów punk rocka. Radio Akadera jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Tego samego dnia, w Nie Teatrze, swoją obecność zaakcentuje Ewelina Flinta – utalentowana artystka o charyzmatycznym głosie. Jej występ będzie wyjątkową podróżą przez muzyczne pejzaże, gdzie słowa i kompozycje poświęcone zostaną przede wszystkim kobietom. W nowym materiale Flinty tkwi siła, mądrość i doświadczenie, które emanują z każdej nuty. Jej głos, utrzymany w surowej formie, a jednocześnie okraszony instrumentami akustycznymi, przeniesie publiczność w świat kobiecej wolności i niezależności. Flinta w swojej muzyce składa hołd kobiecości, dzikości oraz nieustępliwemu rytmowi natury, udowadniając, że głos i ekspresja mogą stać się potężnym manifestem indywidualnego buntu. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć szczerej, wolnej od ograniczeń interpretacji kobiecego głosu w polskiej muzyce. Nie tylko jako artystka, lecz także jako aktywna działaczka społeczna, Flinta pełni funkcję ambasadorki ekologicznej Fundacji Nasza Ziemia oraz angażuje się w międzynarodowy projekt muzyczno-społeczny Sounds Like Women, który ma na celu zwrócenie uwagi na nierówne traktowanie kobiet oraz przemoc wobec nich.

W 6-ścian Pubie w sobotę 20 kwietnia publiczność będzie miała wyjątkową okazję uczcić jubileusz legendy polskiego rocka – Krzysztofa „Jarego” Jaryczewskiego, który obchodzi 45-cio lecie na scenie. Koncert o tytule „Obudź się i z nami chodź”, nawiązuje do jednego z największych przebojów Oddziału Zamkniętego, autorstwa samego Jaryczewskiego. Krzysztof to postać legendarnej kapeli Oddział Zamknięty, którą założył wraz z Jarkiem Szlagowskim. Jego wkład w polski rock jest niezaprzeczalny – jest charyzmatycznym wokalistą, autorem większości muzyki i praktycznie wszystkich tekstów zespołu. Przeboje takie jak „Party”, „Obudź się”, czy „Pech” stały się kultowe. Mimo trudności życiowych, artysta znalazł siłę by podjąć walkę z nałogami i ponownie zaczął tworzyć oraz występować na scenie. Podczas koncertu w 6-ścian Pub, Jaryczewski zaprezentuje zarówno największe przeboje z historii Oddziału Zamkniętego, jak i nowe kompozycje. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (hp)