Koncerty w Białymstoku: Łobaszewska & Nowak, Sokołowski oraz Black Pearl Muddy Manninen & Marcus Malone

20 lutego, 2024

Te trzy wyjątkowe wydarzenia muzyczne to okazja nie tylko do odkrywania nowych brzmień i talentów, ale także do spędzenia niezapomnianego wieczoru w towarzystwie muzyki na najwyższym poziomie.

22 lutego w czwartek, Pub 6-ścian zamieni się w arenę dla dwóch ikon polskiej muzyki – Grażyny Łobaszewskiej i Adama Nowaka. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć ich na jednej scenie, prezentujących nie tylko swoje największe przeboje, ale także eksplorujących nowe muzyczne horyzonty. Łącząc swe talenty, obaj artyści obiecują dostarczyć niezapomnianych doznań muzycznych, które wyróżnią się zarówno doskonałą jakością dźwięku, jak i niebanalną liryką.

Następnego dnia, 23 lutego Pub 6-ścian ponownie zaprasza na muzyczną ucztę – tym razem w postaci koncertu Black Pearl Muddy Manninen & Marcus Malone. Wywodzący się z legendarnego miasta Detroit Marcus Malone i uznany europejski gitarzysta blues rockowy Muddy Manninen, połączą siły, aby zaprezentować publiczności autentyczne brzmienie bluesa w rockowym wydaniu. Ich energiczne występy oraz niezwykła umiejętność łączenia dźwięków elektrycznej gitary z głębokimi emocjami muzycznymi obiecuje poruszyć serca i umysły słuchaczy.

Tego samego dnia w Zmianie Klimatu, odbędzie się koncert Sokołowskiego. Trasa koncertowa „Alter Ego” promuje debiutancki album „Taki jak ja”. Krzysiek Sokołowski znany jako wokalista Nocnego Kochanka, odsłania przed publicznością nowe oblicze. Prezentuje dynamiczne i pełne emocji kompozycje, które nie tylko inspirują, ale także poruszą najgłębsze struny emocjonalne słuchaczy. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)