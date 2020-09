Koncerty, opery, premiery, festiwale. OiFP inauguruje nowy sezon artystyczny

Wrzesień 24, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Opera i Filharmonia Podlaska rozpoczyna 66. sezon artystyczny. Najbliższych 10 miesięcy ma przynieść melomanom i słuchaczom rozrywkę i chwilę zapomnienia od codzienności.

Dlatego 3 premiery, które są zaplanowane na przyszły rok będą zabawnymi, radosnymi przedstawieniami.

– Myślę, że to będzie świetny sezon. Jesteśmy po to, żeby rozweselać naszą publiczność, żeby przynosić radość. Pierwszą premierę mamy 16.01.2021, będzie to operetka „Wesoła wdówka”. Liczę, że dostarczy wiele radości, ale w niestandardowym wykonaniu reżysera Michała Znanieckiego, który po raz pierwszy zagości w Białymstoku. Potem „Eugeniusz Oniegin”, którego premiera z powodu epidemii przesunęła nam się w czasie, ale będzie w połowie kwietnia. Koniec sezonu to „Verbum Nobile” w wersji scenicznej – mówiła dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej prof. Ewa Iżykowska – Lipińska.

W repertuarze pojawią się także tytuły dobrze znane już białostockiej publiczności, jak „Doktor Żywago”. Ponadto zaplanowano ponad 20 koncertów symfonicznych, oratoryjnych i kameralnych. Natomiast nowy sezon oficjalnie zainaugurowany zostanie w piątek (25.09) na dużej scenie przy ul. Odeskiej 1.

– Podczas inauguracji chcemy uhonorować dwie osoby: jednego z największych kompozytorów świata, ŚP. Krzysztofa Pendereckiego, a z drugiej strony, w tym roku przypada okrągła rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena. Zagramy słynne Adagio z III Symfonii Pendereckiego, IV Symfonia Beethovena i na koniec słynną mszę „Koronacyjną” Mozarta – zapowiada maestro Jacek Błaszczyk.

Wśród nowych inicjatyw, które odbędą się w sezonie 2020/2021 są: cykl recitali fortepianowych „Jesień z Chopinem”, Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego oraz Festiwal Pucciniego. (ea/mc)