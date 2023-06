Koncerty na Dni Miasta Białegostoku. Utrudnienia w ruchu i zmiany tras BKM

W związku z koncertami: 23.06 od godziny 16:30 do 24.06 do godziny 02.30, zostanie wyłączona z ruchu drogowego ul. Henryka Sienkiewicza, na odcinku od ulicy Legionowej do ulicy dr Ireny Białówny.

A autobusy BKM linii: 3, 8, 13, 16, 19, 26, 30, 104 i 109, 23 czerwca od godz. 16:30 do godz. 24:00 będą kursować na trasach zastępczych:

Autobusy linii: 3, 16 i 19

jadące z centrum w kierunku ul. Kaczorowskiego pojadą ulicami: […] – Sienkiewicza – Białówny – Malmeda – Liniarskiego – Plac NZS – Skłodowskiej – Legionowa i dalej stałymi trasami;

jadące z ul. Kaczorowskiego w kierunku centrum pojadą ulicami: […] – Legionowa – Skłodowskiej – Plac NZS – Liniarskiego – Malmeda – Piłsudskiego i dalej stałymi trasami.

Autobusy linii 8 i 26

jadące w kierunku Towarowej i os. Białostoczek będą jeździć ulicami: […] – Curie-Skłodowskiej – Plac NZS – Liniarskiego – Malmeda – Piłsudskiego – Sienkiewicza i dalej stałymi trasami;

jadące w kierunku Starosielce i os. Nowe Miasto: trasy linii pozostają bez zmian.

Autobusy linii 13

w obu kierunkach pojadą przez al. Piłsudskiego.

Autobusy linii 30 i 109

pojadą ulicami: […] – Mickiewicza – Elektryczna – Branickiego – Piłsudskiego – SIENKIEWICZA/ RZEKA BIAŁA (nr inw. 417 peron III – zmiana kierunku) – Warszawska – Pałacowa – Mickiewicza i dalej stałymi trasami.

Autobusy linii 104

pojadą ulicami: […] – Legionowa – Skłodowskiej – Plac NZS – Liniarskiego – Malmeda – Piłsudskiego – PIŁSUDSKIEGO / PAŁACOWA (nr inw. 304 – zmiana kierunku) – Piłsudskiego – Sienkiewicza – Białówny – Malmeda – Liniarskiego – Plac NZS – Skłodowskiej – Legionowa i dalej stałą trasą.

Na trasach objazdu obowiązują istniejące przystanki. (at)

