Koncerty muzyki poważnej wśród obrazów malarskich

Listopad 23, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

„Koncerty na Głos i Obraz” to cykl artystycznych spotkań, który w środę (23.11) rozpoczyna się w białostockim Ratuszu. Jest kontynuacja, zapoczątkowanych rok temu, koncertów muzyki poważnej wśród dzieł malarskich.

Na koncertach sztuka harmonijnie się przenika, a przy akompaniamencie fortepianu głos współgra z obrazem.

– Chcemy, żeby w czasie tych spotkań publiczność miała możliwość zetknięcia się generalnie ze sztuką, a w szczególności ze sztuką wokalną i plastyczną – mówi prof. Cezary Szyfman, kierownik Katedry Pedagogiki Wokalnej Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku. – Chcemy prezentować bardzo młodych wykonawców, najczęściej są to studenci kierunku wokalistyka. Chodzi o to, aby mówiąc kolokwialnie, to był poligon doświadczalny dla studentów, ponieważ żeby śpiewać trzeba śpiewać, a nie tylko uczyć się śpiewać. Studenci mają możliwość prezentacji przygotowanego materiału, zbierania doświadczeń i dzielenia się swoją sztuką.

W repertuarze całego będą arie i pieśni, ale też popularne utwory operowe.

– Rozpoczniemy trzema ariami starowłoskimi i wczesnobarokowymi, potem będzie jeden utwór Haendla z oratorium Mesjasz, następnie set pieśni nawiązujących do 11 listopada, czyli będą to pieśni późnoromantyczne i międzywojenne. Zakończymy kilkoma ariami operowymi, romantycznymi i bardzo znanymi, tak żeby publiczność była zadowolona – zaprasza prof. Cezary Szyfman.

Koncert na Głos i Obraz będzie w środę (23.11) o 18:00 w białostockim Ratuszu, czyli głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego. Spotkania będą się odbywać co dwa miesiące. (hk)

Z prof. Cezarym Szyfmanem o „Koncertach na Głos i Obraz” rozmawiała Hanna Kość: