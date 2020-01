Koncerty, bieg, morsowanie w centrum miasta. 28. finał WOŚP w Białymstoku

Styczeń 7, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Ponad 250 wolontariuszy będzie kwestowało na ulicach Białegostoku podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (12.01).

Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę, jednak finał w Białymstoku rozpocznie się już we czwartek. W programie karaoke, wieczór wielokulturowy, zawody futsalu, spotkania podróżnicze. Natomiast główne wydarzenia na Rynku Kościuszki rozpoczną się w niedzielę biegiem „Policz się z cukrzycą”. Koncerty zaplanowane są od 15.00.

– Jako pierwszy na naszej scenie pojawi się zespół Prymaki, później Mniej Więcej, kapela Bright Ophidia. O 18.30 usłyszymy Natalię Szroeder, o 20.00 zaplanowaliśmy Światełko do nieba. Na koniec wystąpi zespół Top Girls. Mamy nadzieję, że te zespoły przypadną do gustu, że każdy znajdzie coś dla siebie. Co roku staramy się, żeby to były różne gatunki muzyczne, żeby każdy mógł przyjść, posłuchać czegoś dla siebie i wesprzeć WOŚP – mówiła szefowa sztabu WOŚP w Białymstoku Angelika Łabicka.

W tym roku będzie również pociąg WOŚP, który o 9.30 wyjedzie z Białegostoku do Knyszyna. Z kolei od 14.00 w Pubie Sześcian będą odbywały się koncerty ( zagrają m.in. Adam Romanoff Romanowicz, Robert Kasprzycki, Pan Niszment, Rysiek Minkiewicz )i licytacje. (ea/mc)