Koncertowy początek weekendu – Dr. Misio oraz Musical Jam Live XI

28 lutego, 2024

W piątek 1 marca, Klub Zmiana Klimatu oraz Nie Teatr będą gospodarzami wyjątkowych koncertów, obiecujących niezapomniane doznania muzyczne dla miłośników różnorodnych brzmień.

Męska załoga Dr Misio pod wodzą Arka Jakubika powraca na scenę Zmiany Klimatu, aby zaprezentować swój najnowszy album zatytułowany „Chory na Polskę”. Jakubik, znany głównie z wybitnych ról w filmach i serialach telewizyjnych, tym razem wcieli się w rolę wokalisty, prowadząc zespół w ostrych brzmieniach rock & rolla. Dr Misio to nie tylko muzyka – to również mądre teksty i refleksje, które otwierają drzwi do intelektualnych doznań. Jako support zagra znany z Listy Przebojów Kultowej Akadery zespół Bad Falcon. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

Tego samego wieczoru w Nie Teatrze, odbędzie się Musical Jam Live XI „Women’s Voice”. To wyjątkowe wydarzenie, na którym publiczność będzie miała okazję podziwiać głosy dwóch utalentowanych artystek – Aleksandry Gotowickiej i Agaty Walczak. To wszystko przy akompaniamencie Kariny Komendery, który dopełni fantastycznej interpretacji musicalowych duetów, które ukazują piękno kobiecego głosu w pełnej krasie. (hp)