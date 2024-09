Koncertowy początek weekendu: Czas dla nas i TRolling Stones

17 września, 2024

W piątek 20 września, w Nie Teatrze wystąpi trio wokalno-kabaretowe Czas dla nas, które rozbawi publiczność swoimi humorystycznymi interpretacjami codziennych absurdów. Równocześnie w Klubie Muzycznym Sześcian, będzie można usłyszeć rockowe brzmienia zespołu TRolling Stones, gwarantujące wieczór pełen energetycznej muzyki.

Trio wokalno-kabaretowe Czas dla nas, w składzie Agnieszka Kowaluk, Dorota Jarema i Aneta Jaślar, zaprezentuje niecodzienny program pełen eleganckiego humoru, wzruszeń i muzycznych perełek. Występ nie tylko dostarczy widzom dużą dawkę śmiechu, ale również przeniesie ich w świat pięknych melodii, które z powodzeniem łączą operę, jazz oraz klasykę polskiej piosenki literackiej.

Kobiety tworzące trio spełniają swoje długo odkładane marzenia, łącząc sceniczne doświadczenie z niepowtarzalnymi głosami. W programie pojawią się znane i lubiane teksty autorstwa takich mistrzów słowa jak Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski czy Artur Andrus. Wszystko to w połączeniu z muzyką m.in. Giacomo Pucciniego, Fryderyka Chopina, Jerzego Wasowskiego i Seweryna Krajewskiego. Koncert to także przemyślany spektakl, który reżyseruje Filip Jaślar, skrzypek z kabaretowego kwartetu Grupa MoCarta.

Tego samego wieczoru na scenie Klubu Muzycznego Sześcian w Białymstoku wystąpi zespół TRolling Stones – trójmiejski cover band, który od lat zachwyca fanów rock’n’rolla swoją interpretacją twórczości The Rolling Stones. Zespół składa się z sześciu muzyków, którzy wcześniej grali w takich formacjach jak Riverhead, Blues Connections, Dry czy 7PO. To właśnie ta różnorodność doświadczeń sprawia, że ich interpretacje klasyków są wyjątkowe. Na koncercie będzie można usłyszeć nie tylko największe hity, jak „(I Can’t Get No) Satisfaction” i „Paint It Black”, ale także mniej znane perełki z repertuaru Rolling Stones, takie jak „You Got Me Rockin’”, „Saint Of Me” czy „Out Of Control”. Po sukcesie najnowszego albumu londyńskiej grupy – Hackney Diamonds, TRolling Stones postanowili dodać do swojego repertuaru również utwory z tej płyty, m.in. „Angry” oraz „Live By The Sword”.

Ich najnowsza trasa koncertowa „Out Of Control” to prawdziwa podróż przez dekady twórczości Stonesów, podczas której publiczność może liczyć na solidną dawkę rock’n’rolla, pełną pasji i emocji. Dzięki niesamowitej energii scenicznej, zespół TRolling Stones potrafi przenieść widzów wprost na koncert oryginalnej grupy, oferując jednocześnie coś świeżego i wyjątkowego. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)