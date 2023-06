Koncertowe atrakcje podczas Dni Miasta Białegostoku 2023

20 czerwca, 2023

Dni Miasta Białegostoku będą trwały od 23 do 25 czerwca. W piątek, sobotę oraz niedzielę odbędą się koncerty.

Gwiazdy młodego pokolenia wystąpią na pierwszym wydarzeniu w piątek 23 czerwca na Rynku Kościuszki. Będą to: Blanka, Viki Gabor, LemON i Michał Szpak. W sobotę 24 czerwca, po raz drugi na Rynku Kościuszki, odbędzie się koncert „To co dał nam świat” z udziałem Mileny Lange, Anny Jurksztowicz, Janusza Radka i Sławka Uniatowskiego oraz Warsaw Impressione Orchestra. Całość poprowadzi Laura Łącz. Będzie to wyjątkowy koncert, podczas którego usłyszymy niezapomniane polskie szlagiery, w tym utwory Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Marka Grechuty, Seweryna Krajewskiego czy Jarosława Kukulskiego. W niedzielę 25 czerwca, w kinie Forum zostaną wręczone Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta, a wydarzeniu będzie towarzyszyć występ Sławka Uniatowskiego. (hp)