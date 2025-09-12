Home Wiadomości Koncertem światowej sławy pianisty Opera i Filharmonia Podlaska rozpoczyna dziś sezon artystyczny

Wiadomości

12 września, 2025

Koncertem światowej sławy pianisty Opera i Filharmonia Podlaska rozpoczyna dziś sezon artystyczny

Szymon Nehring, źródło: OiFP
Szymon Nehring, światowej sławy pianista, zagra w piątek (12.09) wieczorem w Białymstoku rozpoczynając sezon artystyczny w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W jego wykonaniu będzie można usłyszeć I Koncert fortepianowy d-moll Johannesa Brahmsa.

 

Szymon Nehring już w wieku 8 lat wygrał międzynarodowy konkurs pianistyczny dla dzieci. W wieku 19 lat zdobył Nagrodę Publiczności w XVII Konkursie Chopinowskim w Warszawie. Radiu AKADERA podpowiada jak traktować udział w konkursach.

– Jeśli zależy nam na muzyce, a nie na laurach konkursowych, to wydaje mi się, że dużo rzeczy staje się naturalne. To znaczy działamy w zgodzie ze swoim przeznaczeniem jako muzyka i wtedy wiele problemów psychicznych może nam odejść. A jeśli zaczynamy się skupiać właśnie na glorii własnej, to mogą się pojawić znacznie większe problemy jakieś właśnie psychiczne, stresowe i to może być szkodliwe, ale jak tego uniknąć, tego nie wiem, bo to nie zawsze jest łatwe – mówi Szymon Nehring.

29-letni Szymon Nehring zagra w piątek (12.09) wieczór na dużej scenie opery przy ul. Odeskiej i będzie to rozpoczęcie sezonu artystycznego. Orkiestrę Opery i Filharmonii Podlaskiej poprowadzi prof. Mirosław Jacek Błaszczyk. (jd)

 

Najnowsze wiadomości
Prelegenci konferencji "Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej"
Seminarium „Bezpieczeństwo ... więcej
Koncertem światowej sławy pi ... więcej
Rozpoczyna się festiwal Dla C ... więcej
Jagiellonia Białystok kontra ... więcej
Przedsiębiorczość dla najm ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.