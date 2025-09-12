Koncertem światowej sławy pianisty Opera i Filharmonia Podlaska rozpoczyna dziś sezon artystyczny

12 września, 2025

Szymon Nehring, światowej sławy pianista, zagra w piątek (12.09) wieczorem w Białymstoku rozpoczynając sezon artystyczny w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W jego wykonaniu będzie można usłyszeć I Koncert fortepianowy d-moll Johannesa Brahmsa.

Szymon Nehring już w wieku 8 lat wygrał międzynarodowy konkurs pianistyczny dla dzieci. W wieku 19 lat zdobył Nagrodę Publiczności w XVII Konkursie Chopinowskim w Warszawie. Radiu AKADERA podpowiada jak traktować udział w konkursach.

– Jeśli zależy nam na muzyce, a nie na laurach konkursowych, to wydaje mi się, że dużo rzeczy staje się naturalne. To znaczy działamy w zgodzie ze swoim przeznaczeniem jako muzyka i wtedy wiele problemów psychicznych może nam odejść. A jeśli zaczynamy się skupiać właśnie na glorii własnej, to mogą się pojawić znacznie większe problemy jakieś właśnie psychiczne, stresowe i to może być szkodliwe, ale jak tego uniknąć, tego nie wiem, bo to nie zawsze jest łatwe – mówi Szymon Nehring.

29-letni Szymon Nehring zagra w piątek (12.09) wieczór na dużej scenie opery przy ul. Odeskiej i będzie to rozpoczęcie sezonu artystycznego. Orkiestrę Opery i Filharmonii Podlaskiej poprowadzi prof. Mirosław Jacek Błaszczyk. (jd)