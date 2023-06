Koncert zespołu The Road Dogs w 6ścian Pub

12 czerwca, 2023

Już 13 czerwca w 6ścian Pub wystąpi bluesowo-rockowy zespół z Białorusi – The Road Dogs. Muzycy są aktualnie w trasie koncertowej po Polsce i Czechach, a towarzyszy im grający na harmonijce ustnej Michał Kielak.

The Road Dogs powstał w 2007 roku w Mińsku. Początkowo ich twórczość inspirowana była muzyką rockową z lat 70. Ich styl ewoluował w stronę nowoczesnego bluesa z domieszką brzmień rockowych, funkowych i soulowych. Zespół ma wieloletnie obycie na scenie, występowali na m.in.: Suwałki Blues Festiwal, Nišville Jazz Festival czy Blues Express. Są znani publiczności nie tylko w Polsce i na Białorusi, ale także w Serbii, Gruzji, Rosji i Czechach. Na koncie mają dwa albumy – wydany w 2013 roku „The Road Dogs No1” oraz w 2019 roku „Circle of Blues”. W ich utworach, znajdują się teksty napisane w języku białoruskim, polskim i angielskim. Podczas nadchodzącego koncertu, na scenie towarzyszył im będzie słynny harmonijkarz Michał Kielak, który brał udział w nagraniach do ostatniej płyty zespołu. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)