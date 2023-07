Koncert zespołu Susz w Pawilonie Włoskim Pałacu Branickich

13 lipca, 2023

Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na wydarzenie w ramach cyklu Lato w Mieście, w Pawilonie Włoskim Pałacu Branickich. W niedzielę 16 lipca odbędzie się koncert suwalskiej grupy muzycznej Susz.

Zespół Susz to doświadczeni muzycy, którzy czerpią z wielu gatunków muzycznych. Łączy ich zamiłowanie do stylów alternatywnych, ludowych, bluesowych i rockowych. To połączenie daje unikalne brzmienie, które wyróżnia grupę na tle innych. Wokalistka zespołu Monika Rudowicz sięga do klasycznych tekstów m.in.: Adama Mickiewicza czy Bolesława Leśmiana. Artyści ubierają teksty znanych pisarzy w swoje autorskie kompozycje. Oprócz śpiewającej Moniki w zespole grają: Jan Czerniecki na gitarze, Jerzy Korzun na perkusji, Piotr Skowroński na akordeonie i Józef Stankiewicz na kontrabasie. Susz ma na swoim koncie wydaną w 2019 roku płytę „Romans” i aktualnie pracują nad nowym materiałem muzycznym. (hp)