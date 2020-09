Koncert „Sercem z Białorusią”. Wystąpi m.in. Organek

Wrzesień 28, 2020

fot. Katarzyna Cichoń

Muzycznie Białystok będzie manifestować swoją solidarność z Białorusią i jej mieszkańcami. W najbliższy piątek (02.10) przed Teatrem Dramatycznym na koncercie „Sercem z Białorusią” wystąpi m.in. Organek i legenda białoruskiej sceny rockowej – Lavon Volski.

Zagrają też zespoły Percival oraz Ilo&Friends.

– Nasi przyjaciele i przyjaciółki z Białorusi walczą o swoją wolność, o możliwość życia w demokratycznym i wolnym kraju. Zróbmy wielki koncert, żeby pokazać naszym siostrom i braciom, że to co robią jest piękne i słuszne. Pomimo wydarzeń często strasznych i ludzkich dramatów, wierzymy, że ich walka zakończy się sukcesem. Pokażmy im, że tu na Podlasiu, w Białymstoku myślimy o nich, pamiętamy o naszej wspólnej historii z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów i wspieramy w ich dążeniu do wolności. Jesteśmy z nimi solidarni. Dziś również na Podlasiu, w Białymstoku i w naszych sercach jest Białoruś! Niech żyje Polska! Żyvie Biełaruś! – zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Organizatorzy zachęcają też, aby wziąć ze sobą flagę biało biało-czerwono-białą i biało-czerwoną.

Wstęp na koncert będzie wolny. Wydarzenie będzie również transmitowane w sieci. Koncert organizują wspólnie Fundacja Tutaka i Białoruskie Zrzeszenie Studentów. (mt/mc)