Kwiecień 13, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Na scenie Chór Dziecięco-Młodzieżowy OiFP, trio instrumentalne, orkiestra smyczkowa, na widowni m.in. ukraińskie dzieci. Środowy (13.04) koncert pasyjny w przeddzień świąt Wielkiejnocy połączony będzie ze zbiórką zabawek dla młodych Ukraińców.

– Koncert pasyjny ma wprowadzić w nastrój oczekiwania na coś, co jest radością i optymizmem, a to ma dodatkowy wymiar w dzisiejszych czasach. Zaśpiewa Chór Dziecięco-Młodzieżowy z towarzyszeniem tria instrumentalnego i orkiestry smyczkowej, partie solowe wykona Małgorzata Trojanowska. Podczas koncertu zabrzmi napisana specjalnie dla chóru Mała Kantata Wielkopostna Marcina Nagnajewicza i będzie to prawykonanie. Chcemy też wesprzeć pozytywną energią tych, którzy tego wsparcia potrzebują – mówi Ewa Rafałko, dyrygent Chóru Dziecięco-Młodzieżowego Opery i Filharmonii Podlaskiej i jednocześnie pomysłodawczyni akcji.

Na widowni obecne będą dzieci z Ukrainy, które zamieszkały w budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. 11 listopada w Białymstoku. W tej chwili przebywa tam 16 ukraińskich dzieci w wieku od 7 do 18 lat.

– Chcemy też dać im odrobinę ciepła i radości. Przed koncertem, w holu budynku przy ul. Podleśnej, odbędzie się przedświąteczna zbiórka nowych zabawek czy przedmiotów rekreacji podwórkowej (np. skakanki, rolki) – dodaje Ewa Rafałko.

Akcję organizuje Opera i Filharmonia Podlaska wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Odrobina Radości”. Koncert odbędzie się o 19:00 w Sali Koncertowej przy ul. Podleśnej. (at)