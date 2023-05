Koncert Julii Kuzyki w NIE Teatr

13 maja, 2023

Koncert autorskiej muzyki artystki, odbędzie się 14 maja w NIE Teatr. Wydarzenie będzie towarzyszyło premierze debiutanckiego albumu pt. „Blue Memories”. Julia Kuzyka jest kompozytorką i autorką tekstów wszystkich utworów znajdujących się na nadchodzącej płycie.

Julia zgrabnie łączy gatunki muzyczne takie jak: blues, jazz, pop w wielu alternatywnych odmianach. Proces twórczy zajął kilka lat, najstarsze teksty mają 5-6 lat. Jak mówiła artystka, są to „niebieskie wspomnienia” nastolatki. Marcin Nagnajewicz zadbał o oprawę aranżacyjną wszystkich kompozycji. Utwory promujące album – „Ophelia” oraz „Waiting to reconnect” są prezentacją stylów, które na nim znajdziemy. „Waiting to reconnect” dobrze radzi sobie w notowaniu Listy Przebojów Kultowej Akadery i został ciepło przyjęty przez słuchaczy Radia Akadera. (hp)