Koncert jubileuszowy Chóru Politechniki Białostockiej

2 listopada, 2023

Mat. org. Mat. org.

Chór Politechniki Białostockiej świętuje swoje 45-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji w sobotę (04.11) w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej odbędzie się koncert jubileuszowy pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

Na scenie wystąpią: Chór Politechniki Białostockiej, artyści Opery i Filharmonii Podlaskiej, Michalina Miłkowska – sopran, Grzegorz Bożewicz – bandoneon i Anna Kamińska na fortepianie.

– Koncerty jubileuszowe, chóralne koncerty mają to do siebie, że zawsze jest ciekawie, bo wytwarza się ogromnie ciepła atmosfera – zapewnia prof. Wioletta Miłkowska, dyrygent chóru Politechniki Białostockiej. – Tym razem publiczności zaprezentujemy interesujący utwór. Będzie to „Misa a Buenos Aires” Martina Palmeri na sopran solo i chór, poza tym będą także dwa instrumenty przez kompozytora potraktowany solistycznie, czyli fortepian i bandoneon, który jest instrumentem rzadko widzianym podczas koncertów.

Chór Politechniki Białostockiej ma na swoim koncie wiele międzynarodowych występów i sukcesów. Koncertował m.in. w USA, Hiszpanii, Kanadzie czy Grecji. Może poszczycić się szeregiem nagród i nagrań. (hk)