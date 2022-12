Koncert Faustyny Maciejczuk w Nie Teatrze

Grudzień 7, 2022

Faustyna Maciejczuk, źródło: Nie Teatr Faustyna Maciejczuk, źródło: Nie Teatr

Białostoczanka Faustyna Maciejczuk wystąpi w czwartek (08.12) o 19:00 z koncertem w Nie Teatrze. Będzie promować swoją pierwszą długogrającą płytę „baby blue”. To okazja, by sprawdzić co ją inspiruje i jak wyraża swoje emocje w muzyce.

Faustyna Maciejczuk – buntowniczka z wyboru, od zawsze poszukuje w muzyce ekspresji i nie daje się zaszufladkować, równocześnie będąc poukładaną osobą. Artystka jest zarówno autorką tekstów, jak i kompozycji. Lawiruje między gatunkami z pogranicza muzyki alternatywnej, poszukując własnego artystycznego wyrazu w niezależny sposób. Wykształcona muzycznie i miłośniczka muzyki elektronicznej, jako twórczyni inspiruje się brzmieniem lat90’, syntezatorami, pogłosem wokalu i jego możliwościami harmonicznymi.

Jesienią wydała album niekonceptualny “baby blue”, będący nauką wyrażania i akceptacji siebie oraz nowelą na temat bycia tu i teraz. Poza albumem długogrającym ma na swoim koncie EPkę “Przebudzenie” oraz gościnny udział w utworach Kukona i Tymka. Na koncertach zaprezentuje swój materiał w wyjątkowych aranżacjach.

Słuchając nas na 87,7 FM możecie wygrać dwusobowe zaproszenia na jej koncert. (mt)