Koncert charytatywny na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową. Wystąpi Krzysztof Cugowski

Październik 11, 2021

fot. Jacek Poremba/ mat. org. fot. Jacek Poremba/ mat. org.

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów będzie gwiazdą Koncertu Charytatywnego na rzecz Dzieci z Dystrofią Mięśniową organizowanego przez Stowarzyszenie „Pro Salute”. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany na działalność organizacji, głównie na zakup leku podawanego przy dystrofii mięśniowej.

– W tym roku zaprosiliśmy gwiazdę, która scala pokolenia. Zarówno młodzież, jak i osoby starsze darzą Krzysztofa Cugowskiego sympatią. 50 lat na scenie to jest przecież kilka pokoleń. To będzie wyjątkowy koncert, bo z racji tego, że odbywa się w Operze i Filharmonii Podlaskiej, będzie to koncert akustyczny, a nie taki stricte rockowy – mówi Mateusz Cybulski ze Stowarzyszenia „Pro Salute”.

Koncert odbędzie się 20 października o godz. 19:00 na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a to choroba genetyczna, nieuleczalna. Wraz z jej postępem dochodzi do osłabienia i zaniku mięśni, co w konsekwencji prowadzi do inwalidztwa. W późniejszych stadiach choroby dochodzi także do uszkodzenia serca i niewydolności oddechowej.

Grupa naukowców pod kierownictwem prof. Wojciecha Kułaka z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku od 8 lat, jako jedyni w Polsce, za pomocą eksperymentalnej terapii czynnikiem stymulującym kolonię granulocytów z powodzeniem umożliwiają dotkniętym tymi chorobami dzieci, usprawniać ich funkcjonowanie, a nawet zrobić pierwsze samodzielne kroki. Sukces badaczy odbił się echem w całym kraju i za granicą (w tym USA). Niestety, realizowany w Klinice projekt dobiegł końca ponad 3 lata temu i stosowany lek nie może być dalej podawany ze względów finansowych, a liczba potrzebujących wzrasta.

– Ten koncert to takie dwa w jednym, bo uczta dla duszy, ale też i uczta dla serca, bo przecież można pomóc innym. Pod naszą opieką jest ok. 40 dzieci z całej Polski, ale też i są pojedyncze osoby zza granicy. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UMB, która prowadzi finansowaną przez nas terapię, jest jedyną Kliniką w Polsce prowadzącą taką terapię. To terapia eksperymentalna, nigdzie niezarejestrowana ani nie refundowana przez NFZ. Podawane są leki, które są zarejestrowane i refundowane, ale dla innych jednostek chorobowych. Natomiast efekt końcowy jest taki, że osoby, które np. są już na wózkach, po kilku miesiącach terapii wstają – dodaje Mateusz Cybulski.

Jako support, przed Krzysztofem Cugowskim wystąpi zespół The White Tigers, gdzie na saksofonie gra podopieczny Stowarzyszenia „Pro Salute” i Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB.

Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. Bilety dostępne są tutaj. (mt)

Z Mateuszem Cybulskim ze Stowarzyszenia „Pro Salute” rozmawia Małgorzata Turecka: