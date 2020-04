Komunie św. tak, ale z ograniczeniami. Abp. Wojda wydał zarządzenie

Kwiecień 20, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Pierwsze komunie święte odbędą się w najbliższym czasie w Białymstoku. Wprawdzie nie we wszystkich parafiach i z dużymi ograniczeniami, ale będą mogły być urządzane.

Arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda wydał nowe zarządzenie w sprawie organizacji życia kościelnego. Pierwsze komunie święte będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Decyzję w tej sprawie podejmie proboszcz danej parafii wspólnie z rodzicami.

– Pierwsza komunia święta jest tak dużym wydarzeniem zarówno dla dziecka, jak i jego rodziny, że nie chcieliśmy, żeby w jakiś sposób zostało to pomniejszone. Zatem zarządzenie mówi o tym, aby w porozumieniu rodziców z proboszczem ustalić formę komunii. Mogą być to małe grupy, po pięć osób lub indywidualnie. Komunia może odbywać się również w dni powszednie. Parafie różnie do tego podchodzą, np. parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego na swojej stronie umieściła listę na którą można się zapisywać. Niektóre parafie komunie święte komunie przeniosły na wrzesień – mówi rzecznik prasowy Archidiecezji Białostockiej ks. Andrzej Dębski.

Odwołane z kolei zostały bierzmowania.

– Bierzmowania zostały odwołane na pewno do wakacji. Zobaczymy co będzie dalej. Bierzmowanie jest o tyle prostszą sprawą, że nawet jeżeli by się nie odbyło w tym roku może być w przyszłym. Komunia święta też mogłaby odbyć się w roku następnym, ale to jest taki moment, na który czekają dzieci – dodaje ks. Adam Dębski.

Ponadto rozporządzenie mówi o tym, że w mszach świętych może brać udział więcej wiernych niż dotychczas, tj. jedna osoba na 15 m2. Uczestnicy liturgii mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania minimum dwumetrowego odstępu od siebie. (ea/mc)