Komu Podlaska Marka 2020? Już jutro oficjalna gala w podlaskiej operze

Grudzień 15, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W najbliższy czwartek (16.12) poznamy finalistów Podlaskiej Marki 2020. Specjalna gala, podczas której ogłaszani są zwycięzcy tego konkursu, już drugi rok z rzędu odbędzie się bez udziału publiczności.

Do konkursu w tym roku zgłoszono ponad 170 kandydatów, z których wyłoniono po trzech w każdej z kategorii konkursowych. To Produkt użytkowy, Produkt spożywczy, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo, Biznes, Projekt 4.0. Z grupy 27 nominowanych kapituła wybrała zwycięzców.

Przebieg gali, która rozpocznie się o 12.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej, będzie można śledzić w internecie. Wydarzenie będzie transmitowane na stronie Podlaskiej Marki (www.podlaskamarka.pl) i w serwisie Facebook na profilu Województwo Podlaskie.

Uroczystość będzie również okazją do wręczenia nagrody przyznawanej w ramach Podlaskiej Marki Konsumentów oraz nadania tytułów Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego i Ambasadora Podlaskiej Gospodarki.

Podlaska Marka to konkurs organizowany nieprzerwanie od 2004 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego. W ciągu kilkunastu lat o nagrodę rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski.

Wśród laureatów znajdują się zarówno produkty dużych podlaskich przedsiębiorstw, takich jak np.: Mlekovita, Mlekpol, Pronar, ale również drobnych producentów, kultywujących tradycje dziedzictwa kulturowego regionu. (mt)