Komputer jako przypadek i rewolucja. Kawiarnia Naukowa PB o narodzinach gadżetu wszech czasów

11 grudnia, 2025

Skąd wzięły się komputery i dlaczego retro-technologie wracają dziś do łask? O tym będzie mowa podczas Kawiarni Naukowej Politechniki Białostockiej. W czwartek (11.12) o 18:00 w Kawiarni Fama spotkanie odbędzie się pod hasłem „Nie taki był plan – narodziny najważniejszego gadżetu ludzkości”, które zabierze uczestników do czasów pierwszych mikrokomputerów i pikselowych gier.

Dekady temu komputer wcale nie miał trafić do naszych domów. Domowa rewolucja zaczęła się dopiero wraz z pojawieniem się tanich mikroprocesorów w latach 80.

– Tak naprawdę pierwsze komputery służyły tylko i wyłącznie naukowcom, bankierom, ekonomistom, statystykom. Komputer miał być narzędziem, które wspomaga obliczenia. Traf chciał, że budowa komputera, jego architektura i możliwości były na tyle wszechstronne, że jego zastosowanie do obliczeń byłoby po prostu zwykłym ograniczeniem jego możliwości. Dlatego jako pierwsze zastosowania obliczeniowe zostało to w następnych latach czy w następnych dekadach rozszerzone na wiele innych elementów. Jednym z takich elementów życia codziennego była rozrywka. Komputer stał się elementem naszej rozrywki, elementy architektury komputera zostały wykorzystane przy budowie konsol do gier – mówi dr inż. Tomasz Grześ z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej

Aktualnie wraca również moda na retro-technologie, ponieważ dawne urządzenia zachwycały prostotą, kreatywnością i grywalnością, a rozwiązania z tamtej epoki do dziś inspirują twórców nowoczesnych technologii.

O tym wszystkim będzie można posłuchać dziś o 18:00 w kawiarni Fama. O magii retro sprzętu i nieoczywistej historii powstania komputera podczas kawiarni naukowej opowiadali pasjonaci z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, dr inż. Marcin Skoczylas i dr inż. Tomasz Grześ. Wstęp jest wolny. (hk)