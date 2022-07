Kompleksowy remont dwóch oddziałów Śniadecji

Lipiec 8, 2022

Fot. Kamil Timoszuk/UMWP Fot. Kamil Timoszuk/UMWP

Trwa modernizacja oddziału urologii onkologicznej i ogólnej oraz oddziału ortopedyczno-urazowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Roboty rozbiórkowe, wymiana pionów kanalizacyjnych, a także wykonanie instalacji elektrycznej – to zostało już wykonane. Teraz ekipa budowlana jest na etapie wykładania suchych tynków.

Oddział urologii onkologicznej i ogólnej oraz ortopedyczno-urazowy nie były remontowane od czasu otwarcia szpitala. Służyły pacjentom ponad 40 lat. – Te dwa oddziały to są jedne z ostatnich, które jeszcze były w lokalizacji z lat 70. Warunki niestety nie były sprzyjające dla pacjentów. Chcemy zapewnić im 1-,2- lub 3-osobowe sale razem z pionem sanitarnym – mówi Cezary Nowosielski, dyrektor szpitala.

Przed remontem w jednej sali musiało pomieścić się 5 osób.

Odremontowany oddział urologii onkologicznej i ogólnej pomieści 24 pacjentów, a ortopedyczno-urazowy – 34. Będą nowe łóżka ortopedyczno-urologiczne, a także sale zabiegowe i pooperacyjne. Zakupiony zostanie nowy sprzęt, m.in. aparat RTG z ramieniem C na oddział urologii oraz aparatura medyczna na ortopedię. Oddziały zostaną wyposażone w klimatyzację. Będą dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

– Wykonana modernizacja zmieni całkowicie standard pomieszczeń, a co za tym idzie jakość świadczonych usług i podniesie zdecydowanie komfort leczących się tu pacjentów – podkreśla Marek Malinowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego odpowiedzialny m.in. za obszar zdrowia, który odwiedził remontowane oddziały.

Otwarcie modernizowanych oddziałów przewidziane jest na listopad br. Łączny koszt inwestycji to ponad 12,8 mln zł. Na to przedsięwzięcie oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego szpital otrzymał wsparcie z budżetu województwa i środków unijnych. (at)