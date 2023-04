Kolejnych 19 placówek medycznych świadczy opiekę koordynowaną

3 kwietnia, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Od 1 kwietnia w województwie podlaskim jest 19 nowych placówek świadczących opiekę koordynowaną. Świadczenie udzielane są już w sumie 74 miejscach.

Dzięki temu pacjenci mają większą dostępność do badań diagnostycznych i możliwości leczenia najczęstszych chorób przewlekłych pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

– Już 30% świadczeniodawców POZ z naszego regionu przystąpiło do tej formy opieki nad pacjentem – mówi Maciej Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – Opieka koordynowana to proces, a jej wdrożenie wymaga czasu. Placówki medyczne przystępują do niej dobrowolnie po zapewnieniu dostępu do badań czy też personelu medyczni, jakim są lekarze specjaliści czy dietetycy.

Opieka koordynowana umożliwia pacjentowi z chorobą przewlekłą z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc czy endokrynologii leczenie w jednym ośrodku u różnych specjalistów. Jednocześnie lekarz POZ ma do dyspozycji szerszy wachlarz badań diagnostycznych i może zlecić pacjentom badania, które do tej pory były w zakresie kompetencji lekarza specjalisty. (hk)