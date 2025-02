Kolejny turniej judo w Politechnice Białostockiej. Tym razem upamiętniający Leszka Piekarskiego

24 lutego, 2025

Międzynarodowy Turniej im. Leszka Piekarskiego na Politechnice Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka Międzynarodowy Turniej im. Leszka Piekarskiego na Politechnice Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka

Judocy z kraju i zagranicy wezmą udział w XVI Międzynarodowym Turnieju Judo im. Leszka Piekarskiego, który odbędzie się w sobotę (01.03) w Politechnice Białostockiej. Memoriał upamiętnia postać wybitnego trenera i prekursora podlaskiego judo. To Leszek Piekarski, założył w 1960 roku pierwszą w regionie sekcję judo.

Zdaniem dr Piotra Klimowicza, prezesa Klubu Judo Politechniki Białostockiej, turniej ma dwa oblicza – jedno sportowe, a drugie społeczne.

– Spotykają się tutaj zawodnicy i zawodniczki z różnych klubów z Białegostoku, z Podlasia, z Polski, ale Litwini przyjeżdżają, czasami Łotysze. Zawodnicy i zawodniczki będą walczyć w różnych kategoriach wiekowych, od dzieci młodszych w górę aż do juniorów, plus studenci. I to jest ten wymiar sportowy, a drugi taki wymiar to pamięć, bo zawsze co roku przyjeżdżają wychowankowie Leszka Piekarskiego. Od paru lat pojawia się jego najwybitniejszy uczeń, pan Antoni Zajkowski, srebrny medalista olimpijski w judo z Monachium z 1972 roku, to właściwie pierwszy polski medalista olimpijski w judo – mówi dr Piotr Klimowicz.

Walki podczas XVI Międzynarodowego Turnieju Judo im. Leszka Piekarskiego rozegrane będą na 5 matach w Akademickim Centrum Sportu w sobotę (01.03). (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Piotrem Klimowiczem, prezesem Klubu Judo Politechniki Białostockiej:

