Kolejny transfer Jagiellonii. Do zespołu dołączył Orest Tkaczuk

Luty 20, 2020

źródło: jagiellonia.pl źródło: jagiellonia.pl

Orest Tkaczuk nowym piłkarzem białostockiej Jagiellonii. 22-letni ukraiński piłkarz podpisał z Jagą kontrakt obowiązujący przez najbliższe 1,5 roku, z opcją przedłużenia o kolejne 3 lata.

Przez ostatnie dni Tkaczuk był testowany przez klub, po czym sztab szkoleniowy uznał, że może być przydatny dla zespołu.

– Cieszę się z podpisania kontraktu. Przede mną wiele pracy. Są tutaj ogromne oczekiwania w stosunku do piłkarzy, mam nadzieję, że im sprostam. Będąc piłkarzem takiego klubu jak Jaga, mam duże możliwości rozwoju. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości wkomponuję się i stanę się częścią zespołu. Co do Białegostoku, to jest bardzo dobrym, ładnym i wygodnym do życia miastem. Podoba mi się mentalność ludzi, ich stosunek do piłki nożnej oraz drużyny Jagiellonii. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli będę mógł dostarczyć im radość – mówi Orest Tkaczuk.

Tkaczuk jest już siódmym zawodnikiem, który dołączył do zespołu podczas zimowego okna transferowego. Wcześniej kontrakty z Jagą podpisali bramkarz Dejan Iliew, lewy obrońca Bartłomiej Wdowik, stoper Bogdan Tiru, napastnik Jakov Puljić, a także pomocnicy – Maciej Makuszewski i Ariel Borysiuk. (mt/mc)